Antidopingchef om ukrainsk snyd: Tillid har lidt et knæk

Det giver sig selv, at en antidopingmyndighed skal gøre det så svært som muligt for udøvere at bruge ulovlige midler i jagten på resultater.

Men i Ukraine har det ikke været tilfældet de seneste mange år. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) kunne tidligere på ugen berette om omfattende svindel i antidopingagenturet i Ukraine (NADC).

Ifølge Wada er atleter helt tilbage til 2012 blevet advaret om kommende dopingtest i hjemlandet, der ellers skulle have været uanmeldt, og har også selv haft mulighed for at bestille tid til at blive testet.

Samtidig er NADC blevet taget i at kategorisere seks dopingprøver fra tidligere i år, der var taget under en konkurrence, som værende taget udenfor konkurrence. De har siden vist sig at være negative.

Kim Højgaard Ravn, der er konstitueret direktør i Anti Doping Danmark (ADD), kalder opdagelserne for problematiske og nedslående.

- Vi er rigtig ærgerlige over at kunne konstatere, at der er blevet snydt i Ukraine. Samtidig er vi selvfølgelig glade for, at det er blevet opdaget, og at det viser, at den mere efterforskningsbaserede måde, der bliver arbejdet på nu om dage, giver pote, siger han.

Uanmeldte dopingtest er en af grundstenene i antidopingmyndigheders arbejde, og ADD-direktøren mener derfor heller ikke, at de prøver, der er blevet taget i Ukraine gennem de seneste år, kan bruges til ret meget.

- Det er ikke fuldstændig værdiløst, men tæt på. Det er selvfølgelig meget mindre troværdigt. Der er nogle dopingmidler, der kan forlade kroppen relativt hurtigt, så hvis man får at vide, at man i morgen skal testes, så kan man jo lade være med at tage de stoffer, hvis man havde tænkt sig ellers at gøre det.

- Det er klart, at det ikke er prøver, vi kan have ret stor tillid til, når det er foregået på den måde, det tilsyneladende er, siger Højgaard Ravn.

Wadas rapport om NADC kommer kun et par år efter, at Ukraines nabo Rusland blev udelukket fra internationale sportskonkurrencer på grund af omfattende dopingsnyd.

Spørgsmål: Har I tillid til det arbejde, jeres kolleger i den del af verden udfører?

- Jeg ved ikke, om jeg kan generalisere på den måde, men vi er jo heller ikke naive. Vi kan godt se, at der er nogle områder i verden, hvor man måske ser lidt anderledes på nogle af de her ting, end vi måske gør på vores breddegrader, siger ADD-direktøren.

- Det specielle i den her sag er, at det er antidopingmyndigheden, som er sat i verden for at holde øje med de aktive, der orkestrerer svindlen, og det gør sagen noget mere kompliceret.

- Det er der taget højde for i antidopingreglerne, og der er også mulighed for at sanktionere. Nu er der en proces i gang i Wada, og så må vi se, hvad udfaldet bliver.

- Vi bliver klogere hen ad vejen, men vores tillid til Ukraines antidopingarbejde har da lidt et knæk.

Kim Højgaard Ravn hæfter sig ved, at det kun er i hjemlandet, at ukrainerne har haft det nemmere i forhold til dopingtest, da de i konkurrencer i andre lande er underlagt de internationale forbunds dopingtest.

En særlig komité i Wada skal nu undersøge, om og i så fald hvordan NADC skal sanktioneres.

Sagen har dog allerede fået konsekvenser. Onsdag trak NADC's direktør Ivan Kurlischuk sig fra sin post. Det samme gjorde vicedirektør Yaroslav Kruchek.