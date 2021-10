Arresterer superstjerner - anklaget for millionsvindel

Med mange hundrede kampe i verdens bedste basketball-liga, NBA, skulle man tro, at spillere som Terrence Williams, Shannon Brown og Glen 'Big Baby' Davis' havde skrabet penge nok til at holde sig for gode til kriminelle aktiviteter.

Men sådan spiller klaveret ikke ifølge fodbundsdomstolen i New York, der har arresteret og rejst sag mod trioen og yderligere 14 NBA-veteraner, som angiveligt har svindlet sig til adskillige millioner dollars i en omfattende sag om misbrug af helbredsforsikringer.

Det skriver blandt andre NBC og AP.

Glen Davis er blandt de anklagede. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge anklagerne stod Terrence Williams i spidsen for ringen af spillere, der fra 2017 til 2020 trak penge ud af NBA's helbredsfonde ved hjælp af falske regninger for behandlinger hos læger og tandlæger.

I alt anmeldte de 17 spillere falske behandlinger for knap 25 mio. kroner, og lykkedes med at få udbetalt omkring 16 mio. kroner.

Angiveligt var det Terrence Williams, der fik svindelnummeret op og stå, og det var ham, der forsynede de andre spillere med falske kvitteringer. Det har han angiveligt modtaget godt 1,5 mio. kroner for.

Det er ikke første gang, at Terrence Williams skal i retten. Tilbage i 2014 var den daværende Boston Celtics-spiller anklaget for at have trukket en pistol mod sin søns moder.

Shannon Brown skal for retten. Foto: Ritzau Scanpix

Som aktiv blev Terrence Williams drafted som nummer 11, og han er ikke det eneste profilerede navn blandt de anklagede. Således har Glen Davis vundet NBA-mesterskabet med Celtics, mens Anthony Allen seks gange har været valgt til ligaens 'All-Defensive Team', og Darius Miles, der blev drafted som tredjevalg.

De øvrige spillere er Alan Anderson, William Bynum, Christopher Douglas-Roberts, Melvin Ely, Jamario Moon, Milton Palacio, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Sebastian Telfair, Charles Watson Jr., Antoine Wright, og Anthony Wroten.

Også Allens hustru, Desiree Allen, er blandt de anklagede.