Skåret i benene med motorsav - nu løber han igen

Triatleten Mhlengi Gwala blev i marts angrebet under en løbetur, hvor gerningsmændene forsøgte at skære benene af ham med en motorsav. Nu tager han igen løbeskoene på efter genoptræning

Det var meget voldsomt, da Mhlengi Gwala blev angrebet under en løbetur marts måned i år.

Han blev simpelthen trukket ind i buskene langs vejen, hvor de tre overfaldsmænd forsøgte at save benene af ham med en motorsav.

De startede med at save i det højre ben, men da saven ramte knoglen viste det sig, at den var for sløv til at komme igennem, og derfor forsøgte de sig med det venstre ben efterfølgende, før de stak af fra stedet.

Mhlengi Gwala fandt ud til vejen, hvor en bil samlede ham op og kørte ham på hospitalet.

Nu har han været igennem en genoptræning i flere måneder, og han kan endelig løbe igen. Dog kommer han aldrig mere til at løbe professionelt.

Målet er at gennemføre en Ironman, når kroppen er klar til det.

- Jeg gør det snart, måske om tre eller fire år. Så snart jeg er kommet mig helt, gør jeg det, siger Gwala til BBC.

- Jeg vil ikke sidde i et hus og låse mig inde på grund af dem. Jeg er nødt til at komme ud og gøre, hvad jeg elsker.

Angrebet uden grund

Mhlengi Gwala ved stadig ikke, hvorfor han blev angrebet ud af det blå.

Gerningsmændene forsøgte ikke på at røve ham, selvom han var villig til at give dem både sin telefon og sit ur, hvis de lod ham være.

- Jeg prøvede at spørge dem, hvad jeg havde gjort, men de svarede ikke. De talte med hinanden på et sprog, som jeg ikke forstod, og så tog de mit ben og savede i det - som om de savede i et træ.

- Jeg tænkte, 'nu dør jeg', og at de også ville tage mit hoved og mine kønsdele, siger han.

Lægerne fortalte ham, at han skulle bruge to år på at komme sig, men allerede nu er han langt foran i genoptræningen, og han har allerede deltaget i lokale cykelløb, ligesom han også er begyndt at løbe igen.

Det var dog psykisk hårdt for ham at løbe, fordi han ikke kan løbe, som han tidligere gjorde. Selv siger han, at han løber 'som en krabbe', og at han græd da han så sig selv på video. Men han tror på, at han kan komme sig helt.

Mhlengi Gwala brugte sporten til at komme ud af alkohol- og stofmisbrug, så derfor er han glad for, at han nu kan dyrke den igen på trods af sine skader.

På dette link har BBC billeder af de voldsomme ar på benet.

