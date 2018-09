Legendarisk sportsfilm vender tilbage

Space Jam udkom for 22 år siden med Michael Jordan i hovedrollen - nu vender fænomenet tilbage med en anden superstjerne som trækplaster

Den klassiske kamp mellem favoritten og de undertippede får endnu et nyt kapitel, når opfølgeren til den storhittende børne- og sportsfilm Space Jam udkommer på ny.

Der har længe været rygter om, at der skulle komme en ny film, men nu er det bekræftet.

Tilbage i 1996 var basketball-stjernerne Michael Jordan, Larry Bird og Charles Barkley blandt de prominente navne på rollelisten, men denne gang kommer NBA's største navn på nuværende tidspunkt til at være frontfigur.

Det er endnu uvist, om Jordan selv skal spille en rolle i den nye film. Foto: Ritzau Scanpix

LeBron James, som netop er skiftet til Los Angeles Lakers, har nemlig givet grønt lys til at få det til at ske.

Det bekræftede hans produktionsselskab - for sådan et har han - onsdag aften.

Instruktøren er Ryan Coogler, som stod bag kæmpesuccesen Black Panther. Filmen blev banebrydende, da den introducerede en sort superhelt.

Et træk som LeBron James finder meget inspirerende.

- Jeg kan lide hans ideer, siger James til The Hollywood Reporter og bemærker, at der ikke var nogen sorte superhelte, da han voksede op i Akron, Ohio.

- Det er fantastisk, at Ryan har gjort det for børnene.

James og Coogler er klar til at genskabe magien i Space Jam. Foto: AP

Den første udgivelse indtjente mere end en milliard danske kroner og havde masser af stjernestøv, da indtil flere topspillere optrådte som sig selv, og det er næsten usandsynligt, at James ikke har lokket et par af de helt store stjerner til at være med.

Udover at være en af historiens bedste spillere har han manifesteret sig som en driftig forretningsmand og politisk stemme i USA.

Filmen skal optages næste sommer, når NBA-sæsonen er forbi.

