Bakken Bears snubler igen: Horsens forlænger finaleserie

Der var gjort klar til guldfest i Vejlby-Risskov Hallen mandag aften. Bakken Bears kunne med en sejr over Horsens IC sikre sit femte mesterskab i træk i den danske basketballliga.

Men guldfesten er indtil videre udskudt. Finaleserien skal som minimum ud i en sjette kamp, efter at Horsens - med ryggen mod muren - for anden gang på fire dage slog Aarhus-holdet.

Horsens endte efter en tæt afslutning med en sejr på 85-79, så der nu står 3-2 i kampe til Bakken Bears. Der spilles bedst af syv kampe, så Bakken er altså fortsat én sejr fra tage endnu et sæt guldmedaljer.

Bakken startede godt, men i slutningen af første periode tog Horsens teten. Det fortsatte i anden periode, hvor Horsens' føring nåede op på 17 point, inden Bakken fik pyntet på resultatet frem mod pausen, hvor der stod 48-35 til gæsterne.

Horsens holdt sejrskursen i tredje periode, men i fjerde og sidste periode begyndte det hurtigt at brænde på. Bakken fik reduceret til 64-66 og ved 74-73 kom hjemmeholdet foran for første gang siden første periode.

Derfra skiftede de to hold i de sidste minutter til at tage føringen, men Horsens holdt altså hovedet koldt. Med syv point i træk fik udeholdet vendt 78-79 til slutcifrene 85-79 og en sejr.

Bakken Bears er med 18 mesterskaber den klart mest vindende klub inden for dansk basketball. Inden for de seneste ti sæsoner er det kun Horsens IC, der er lykkes med at vippe Aarhus-holdet af tronen, da det i både 2014/15 og 2015/16 blev til DM-guld for Horsens.