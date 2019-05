Bakken tæt på DM-titel

Bakken Bears er godt på vej til at vinde det danske mesterskab i basketball for tredje sæson i træk.

Mandag aften vandt holdet den anden kamp i finaleserien med 83-76 over Horsens IC og fører dermed serien med 2-0.

Da der spilles bedst af syv kampe, er Bakken bare to sejre fra endnu en titel.

Bakken vandt torsdag den første finale på hjemmebane, og mandag fik holdet også en god start på udebane, hvor føringen efter første quarter lød 16-12.

Men Horsens var kommet for at spille med om sejren og scorede mere flittigt i den næste periode, så Horsens halvvejs blot var bagud med 34-36.

Bakken kom dog stærkt ud efter pausen, og efter bare to minutter var føringen udbygget til 44-34. Derefter nappede Horsens seks point i træk, inden Bakken igen overtog dominansen. Inden kampens sidste fjerdedel stod det hele 66-48.

I fjerde quarter fastholdt Bakken længe en komfortabel føring på omkring 15 til 18 point, men i slutfasen fik Horsens en god periode og reducerede til 72-78 med præcis to minutter tilbage.

Men derfra blev spillet rodet med fejl i begge ender, og Bakken kunne køre sejren hjem.

Det er femte sæson i træk, at de to hold tørner sammen i DM-finalen. Aarhusianerne har vundet guld de to seneste sæsoner, mens Horsens sejrede i 2015 og 2016.

Den tredje kamp i denne finaleserie spilles på torsdag, og her har Bakken atter fordel af hjemmebane.