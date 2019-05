Basketballmestre vinder første DM-finaleopgør

Basketballherrerne fra Bakken Bears jagter DM-guld for tredje sæson i træk, og torsdag blev DM-finaleserien mod Horsens IC skudt i gang.

Her fik mestrene en god indledning på finaleserien med en hjemmesejr på 91-86.

Der spilles bedst ud af syv kampe i serien, og Bakken Bears havde hjemmebane i det første opgør, fordi klubben sluttede øverst i grundspillet.

Det betyder også, at Bakken Bears har hjemmebane i en eventuel syvende finalekamp.

Opgøret torsdag blev en lige affære, hvor Brandon Tabb hos Horsens var flyvende med sine 31 point i kampen.

Gæsterne var bedst på pointtavlen efter de første to perioder, men tredje periode blev vundet 29-21 af hjemmeholdet, som dermed bragte sig foran 64-59 før indgangen til den sidste periode.

Her var der spillet halvandet minut, da Ryan Martin med sit 14. point i opgøret bragte Bakken Bears foran 69-59.

Ryan Martin var hjemmeholdets mest scorende i opgøret, og han blev i alt noteret for 15 point.

Brandon Tabb fra Horsens var dog ganske ustyrlig, og med sit 21. point reducerede han til 69-76 med seks minutter igen.

Brandvarme Tabb reducerede også til 74-81 og 76-82 i den tætte dyst, da han dunkede bolden i kurven.

Igen var Tabb på spil og reducerede til 84-89 på straffekast med et minut igen, men hjemmeholdet sikrede sejren med fem point.

Det er ikke uvant for de to klubber at tørne sammen i de sidste finaleslag om DM-titlen.

Det er således femte sæson i træk, at det sker, og aarhusianerne har vundet guld de to seneste sæsoner, mens Horsens sejrede i 2015 og 2016.

Før det blev Bakken Bears mester fire år i træk og er blevet mester med navnet Bakken Bears ti gange siden 2005. Før det hed klubben Skovbakken.

Før finaleserien i denne sæson har Bakken Bears tre gange slået Horsens og tabt to gange.

Næste finalekamp er den kommende mandag i Horsens.