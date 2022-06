Bendtners hest er død

Nicklas Bendtner var med på ejerholdet til hesten Tordenskiold, der torsdag måtte aflives på grund af et benbrud

En trist nyhed tikkede torsdag ind i Nicklas Bendtners indbakke.

Galophesten Tordenskiold, som den tidligere landsholdsspiller er medejer af, kom så slemt til skade i søndags i et løb i Stockholm, at den treårige hest måtte aflives efter et benbrud.

Det skriver Galopservice.dk

Tordenskiold i fuld galop på Klampenborg Galopbane. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Oplysningen kom fra Nicklas Bendtners gode norske ven Kolbjørn Selmer, som også havde aktier i den lovende unghest.

Tordenskiold tilhørte i øvrigt favoritgruppen til Dansk Derby i Klampenborg i august. Især efter andenpladsen for nylig i Dansk 2000 Guineas.

Nicklas Bendtner har besøgt Klampenborg Galopbane ved flere lejligheder. Han lærte Kolbjørn Selmer at kende, i mens den forhenværende danske landsholdsspiller stillede op for de mangedobbelte norske fodboldmestre Rosenborg.

Nicklas Bendtner havde en flot fodboldkarriere, hvor der dog også var en del opmærksomhed på hans liv uden for banen.

Den høje angriber spillede blandt andet at spille i Arsenal, Juventus og FC København.

