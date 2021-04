Biden blander sig: - Det er en fejl

Sportsfans i USA har som mange andre steder kun haft begrænset adgang til kampe og stævner det seneste års tid under coronapandemien.

Det bliver der lavet om på, når baseballklubben Texas Rangers på mandag fylder sit stadion, som har plads til 40.300 fans.

Men det er ikke en god idé allerede nu, mener USA's præsident, Joe Biden.

- Det er en beslutning, de har truffet. Jeg synes, at det er en fejl, siger Joe Biden i et interview med ESPN.

- De burde lytte til Fauci (Anthony Fauci, USA's øverste medicinske covid-19-rådgiver, red.), forskerne og eksperterne. Jeg mener ikke, at det er forsvarligt.

Texas Rangers er den eneste klub i ligaen Major League Baseball, som vil åbne for 100 procent af sin tilskuerkapacitet i sin sæsondebut på hjemmebane.

Første kamp på Globe Life Field i år er mod Toronto Blue Jays 5. april.

Fans bliver bedt om at have mundbind på under kampene - dog ikke når de spiser eller drikker.

USA er godt i gang med udrulningen af coronavacciner, og ifølge præsidenten har 75 procent af alle amerikanske borgere på 65 år og opefter fået mindst et stik.

Alligevel mener Joe Biden ikke, at texanernes planer kan forsvares.

- Man kan se, hvad der nu sker i Europa, hvor restriktioner er blevet ophævet. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke følger videnskaben og besejrer det her (virus, red.), siger han.

Ifølge Johns Hopkins University er flere end 550.000 døde med coronavirus i USA, som har et befolkningstal på cirka 330 millioner. I Texas alene er der registreret 48.000 dødsfald. Der bor knap 29 millioner mennesker i delstaten.

- Vi skal nok få nok vacciner og folk til at vaccinere. Forskellige steder er åbnet, og vi gør alt, vi kan for at gøre det klart for folk, at de skal lade sig vaccinere. I slutningen af april kan alle modtage en vaccine, siger Biden ifølge ESPN.

Efter åbningskampen er det planen, at der skal være afstand mellem sæderne på visse sektioner på Globe Life Field.