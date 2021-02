Bikini-gennembrud: Men skaden er sket

Karla Borger og Julia Sude har meldt deres boykot ud.

Duoen kommer ikke til at spille beachvolley Qatar i marts, og baggrunden er, at det internationale volleyballforbund mente, at de skulle have en mening om påklædningen for udøverne.

De ønskede at spillerne skulle konkurrere i t-shirts og længere bukser af respekt for kulturen i landet.

- Vi kommer for at gøre vores arbejde, men vi må ikke have vores arbejdstøj på, sagde Borger, da de meldte fra.

Nu har piben dog fået en anden lyd, for det nationale forbund i værtslandet har meldt ud, at de ikke vil stille krav om en bestemt påklædning.

Den ændring kommer dog for sent - i hvert fald for den tyske duos træner Helke Claasen.

Hun nægter at rejse til landet.

- Hun siger, at hun ikke føler sig respekteret som kvinde, siger formand for det tyske volleyballforbund, Niclas Hildebrand.

Borger og Sude, der er rangeret som nummer 16 i verden, har ikke endelig bestemt sig for, om de vil stille op, når nu retningslinjerne er ændret.

