Bizar doping-prøve: Han er gravid!

28-årige D.J. Cooper formåede aldrig at komme i NBA, men i en årrække skabte han sig selv et navn på højeste niveau i Europa for blandt andre Panathinaikos, AEK Athen og senest AS Monaco.

I det forgangne år har der dog været stille om amerikaneren..

Og det viser sig nu, at det har været med god grund. Det skriver blandt andre Yahoo Sports.

Tilbage i 2018 var Cooper i spil til at blive nationaliseret af det bosniske landshold, men da amerikaneren pludselig begyndte at udeblive fra træning, skabte det selvsagt undren.

Men nu er det kommet frem, hvad der fik Cooper til at 'forsvinde'. Det viser sig, at han er blevet idømt en to-årig karantæne af det internationale basketballforbund (FIBA).

Det er dog grundlaget for karantænen, som vækker opsigt.

For Cooper valgte at snyde i forbindelse med en dopingkontrol, og her kom prøven tilbage med en noget specielt svar for en mand.



Testen viste nemlig, at han var gravid, efter man kunne spore tilstedeværelsen af hormonet hCG, som er et hormon, kvinder skaber under graviditeten.



Hurtigt stod det klart, at Cooper havde brugt sin kærestes urin, der tydeligvis var med rogn. Noget, hun angiveligt ikke vidste på daværende tidspunkt.

Snyderiet gav Cooper den to-årige karantæne, og han har siden været forsvundet fra basketball-verden.

Han kan dog snart gøre comeback, for karantænen udløber i juni 2020.



Det er uvist lige præcis, hvad Cooper forsøgte at dække over, da han valgte at bruge sin kærestes urin til kontrollen.

