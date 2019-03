Bizart tyveri opklaret: - Det lyder mystisk

Det var et tab, som gjorde ondt, da Danmarks største brydeklub, Thor, i februar blev udsat for et temmelig bizart tyveri.

Her lykkedes det nemlig en gerningsmand at snuppe to nyindkøbte brydemadrasser til en samlet værdi af 200.000 kroner, men de stod opbevaret i 16 kasser på et lager i Nykøbing Falster.

- Jeg er lidt målløs. Jeg er meget forundret over, hvordan der kan forsvinde to brydemadrasser. Det er ikke ret mange, der kan få gavn af dem ud over brydeklubber, lød det dengang fra en ærgerlig klubformand, Morten Ahlefeldt Hansen, til TV2 Øst

Men nu er den forbrydelsen heldigvis opklaret.

Det fortæller klubbens sportschef, Thor Hyllegaard, til TV2 Øst.

- Det er en vanvittig historie, som heldigvis ender godt, fortæller den lettede, men noget forundrede sportschef.

De dyre madrasser er nemlig dukket op hos en mand fra Tappernøje, der ville bruge dem i forbindelse med fejringen af sin 50 års fødselsdag.

Han hævder, at han troede, at der var tale om affald, som han uden videre kunne tage med hjem.

- Han har forklaret, at han troede, at der ikke var nogen, der skulle bruge dem, så derfor tog han dem. Men det giver ham jo ikke ret til at tage det, så han er sigtet for tyveri. Det burde han jo kunne sige sig selv, at han ikke bare kan tage dem. Det lyder mystisk, siger politikommissær Bo Von Würden fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV2 Øst.

I brydeklubben er der lettelse. Dels, fordi de dyre madrasser er dukket op, og dels, fordi det ikke var et klubmedlem, der stod bag tyveriet.

- Dejligt at de er fundet, og det er dejligt, at det ikke var nogle af vores egne klubmedlemmer. Der gik lidt en politimand i os alle sammen, indrømmer Thor Hyllegaard.

De to madrasser var indkøbt til seniorstævnet Thor Masters, der var i fare for at blive aflyst på grund af tyveriet. Det lykkedes dog at få bestilt et nyt sæt i Tyskland, så stævnet kunne gennemføres.

Brydeklubben Thor er Mark O. Madsens barndomsklub. Madsen kronede en flot brydekarriere med OL-sølv i Rio i 2016. Han er nu i gang med en lovende MMA-karriere.

Se også: Formand målløs - mystisk tyveri i traditionsklub

Mark O. tager stor beslutning: - Det er et kæmpe gamble

Se også: Kæmpe tilbud til Mark O.: - Har ikke sovet i nat