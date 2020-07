Bliv hjemme, skat!

Daniella Correa Rodríguez er ingen fru hvem som helst.

Hun var fra barnsben en sød og køn pige, der voksede og blev så flot, at hun begyndte at arbejde som model allerede som teenager.

Hun deltog i og vandt Miss Texas i 2016 og blev efterfølgende den yngste nogensinde til at deltage i Miss America. En konkurrence hun dog ikke vandt.

Siden mødte hun baseball-stjernen Carlos Correa fra Houston Astros, og de er nu blevet gift.

Hun er stadig smuk, og nu er hun også rig og berømt.

Men hun har bare at blive hjemme, når hendes mand siger det.

Og det gør han.

21-årige Daniella har fået strikse instrukser om at blive bag lukkede døre, selvom hun har et brændende behov for at komme ud og få ordnet hår og negle.

Og årsagen er ligetil. De to skal ikke have coronavirus. For hvis de render ind i det, vil det smadre Correas forberedelser til den kommende og voldsomt reducerede sæson i Major League Baseball, der står til at begynde 23. juli.

Tager ingen chancer

Eller endnu værre: Sygdommen kommer til at spolere noget af selve sæsonen...!

- Når jeg taler med konen, ved hun besked. Ikke noget med at få ordnet negle. Ikke noget med nogen frisør nu. Vi bliver hjemme.

- Vi holder fokus på baseball-sæsonen, og når alt er overstået, kan du gå ud og få ordnet dine negle - og alt andet.

- Bliver man hjemme, er risikoen for at få Covid-19 virkelig lille, især hvis alle andre i hjemmet også bliver hjemme, siger han i et interview med nyhedsbureauet AP.

Baseballstjernen Carlos Correa og hans hustru, modellen Daniella Correa Rodriguez 1 af 6 Foto: Jae C. Hong/AP/Ritzau Scanpix 2 af 6 Foto: Jae C. Hong/AP/Ritzau Scanpix 3 af 6 Foto: Shutterstock 4 af 6 Foto: Marie D. De Jesus/AP/Ritzau Scanpix 5 af 6 Foto: Anthony Rathbun/AP/Ritzau Scanpix 6 af 6 Foto: Jae C. Hong/AP/Ritzau Scanpix

Houston Astros har valgt ikke at tage nogen form for chancer, hvorfor holdet aflyste en træning i denne uge, fordi en coronatest af spillertruppen var forsinket.

Flere af Astros' spillere har været testet positive de seneste uger, og det skal ikke overgå Correa, der MEGET gerne ser sæsonen komme i gang lige om lidt.

- Vi ved, hvad der kræves for, at sæsonen kommer i gang. Så vi passer vores arbejde og går hjem igen bagefter. Og så bliver vi i vores huse. Det er nøglen til at lykkes, siger Correa.

Ligaen plejer at indeholde 162 kampe men er efter aftale mellem spillerne og ligaen blevet reduceret til blot 60 kampe.