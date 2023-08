Blodet flød: Tilskuer ramt i hovedet under British Open

En ældre mand blev ramt i hovedet under majoren British Open, da Linn Grant fyrede sit teeslag afsted, hvilket betød, at tilskueren begyndte at bløde kraftigt fra hovedet

Ubehagelige scener overskyggede kvindernes British Open søndag eftermiddag.

En ældre tilskuer blev nemlig ramt i hovedet, da svenske Linn Grant, som jagtede sejren, skød sit første teeslag afsted.

Blodet fossede ud fra tilskuerens hoved, og andre tilskuere var hurtige til at hjælpe den ældre mand, der blev bundet godt og grundigt ind i bandager for at stoppe blødningen.

Foto: John Walton/Ritzau Scanpix

Se klippet øverst i artiklen:

De voldsomme scener påvirkede også den svenske golfstjerne.

- Jeg troede først bolden ramte annonceskiltet, men den ramte ham lige i hovedet. Folk skyndte sig hen og tage sig af ham, og han blødte. Da jeg kiggede næste gang, var det endnu værre.

- Det var svært at komme i gang igen efterfølgende. Mit fokus var mere på ham, og jeg tænkte på, hvordan han havde det.

- Det var ikke sjovt, og jeg tænkte 'gud, har jeg ødelagt hans fremtid?'. Det var ikke sådan nogle tanker, du ønsker at gå rundt med på din sidste dag i en major, sagde Grant til Aftonbladet.

Den 24-årige svensker endte på en samlet 11. plads med to slag under par og måtte kigge langt efter amerikanske Lilia Vu, der endte 14 slag under par og kunne dermed fejre sin anden store titel i år.