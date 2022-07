Bombetrussel kom fra svensk landstræner

En kort overgang var Københavns Lufthavn fredag morgen afspærret - på grund af en mistanke om en bombe.

Der var ingen bombe. Kun en idiot af en svensker, der for sjov havde sagt til personalet, at han havde en bombe i sin taske, som han nægtede at åbne.

'Vi vil gerne indskærpe, at man skal lade være med at spøge med den slags, da vi er nødt til at reagere på det. Taskens ejer er anholdt og sigtet for trusler,' skrev Københavns Politi tidligere på dagen på Twitter.

Det viste sig at være en træner for et unavngivent landshold, der er på vej til et stort, internationalt mesterskab, skriver Aftonbladet.

Avisen har talt med den pågældende træners specialforbund, og her er meldingen, at man uden held forsøgte at komme i kontakt med ham - men at fjolset nu er suspenderet.

Med omgående virkning.

Annonce:

- Selvfølgelig har vi reageret prompte. Vedkommende er suspenderet og hans handling er nu et politianliggende. For os er det vigtigste sådan set, at holdet og de øvrige medlemmer af staben kan komme videre.

'Rigtig, rigtig dumt'

- Vi må forsøge at håndtere den sportslige del alligevel, siger en talsperson.

Presseansvarlig i Københavns Lufthavn Lars Lemche understreger stupiditeten over for Ekstra Bladet.

- Det er aldrig morsomt at sige ‘bombe’ i en lufthavn. Det er rigtig, rigtig dumt. Man skal lade være.

- Det går ud over dig selv, det går ud over alle de andre, der skal ud og rejse, og det går ud over de lufthavnsansatte. Det er ikke rart.

Han understreger, at der stort set ikke var forsinkelser.

- Alle arbejdede ekstra hurtigt, og jeg tror, at de fleste kom afsted nogenlunde til tiden. Der var mere pres på i sikkerhedskontrollen, fordi halvdelen af dem var lukket, imens politiet håndterede sagen, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: