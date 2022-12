Brittney Griner er landet i USA

Vladimir Putin indrømmer, at Rusland målrettet angriber Ukraines energiforsyning, men det gør de altså kun, fordi Ukraine først angreb blandt andet Krim-broen, lyder det fra præsidenten. Få den historie og flere andre i Ekstra Bladets overblik over krigen i Ukraine

Tidligt fredag morgen amerikansk tid lykkedes det endelig Brittney Griner at vende hjem til USA.

Hendes fly landede ifølge CNN i lufthavnen Kelly Field i San Antonio i Texas - dagen efter hun blev løsladt fra russisk fangenskab.

Der går dog lidt, før Griner kan vende hjem til familien, da hun ifølge en amerikansk embedsmand skal debriefes på et militærhospital i netop San Antonio.

Brittney Griner træder ud af flyet i San Antonio. Foto: SUZANNE CORDEIRO/Ritzau Scanpix

Brooke Army Medical Center kommer ifølge The New York Times til at være det første stop for Brittney Griner, når hun ankommer til USA. Foto: Brandon Bell/Ritzau Scanpix

Hospitalet på basen har længe været et sted, hvor den amerikanske regering sender personer, der skal debriefes eller have medicinsk behandling, efter at de har gennemgået noget i stil med det, Griner har gennemgået de seneste mange måneder.

I februar blev den amerikanske basketspiller anholdt i en russisk lufthavn, fordi hun ifølge russiske myndigheder var i besiddelse af cannabisolie. Hun blev i august idømt ni års fængsel.

Brittney Griner blev løsladt, efter USA nåede til enighed om en udvekslingsaftale med Rusland, som betyder, at våbensmugleren Viktor Bout slap fri fra sin 25 år lange fængselsdom i USA.

De to fanger blev udvekslet på neutral grund i Abu Dhabi og fløj siden mod deres respektive hjemlande.

Brittney Griner blev torsdag løsladt efter ti måneder i russisk varetægt, og nu sætter Joe Biden ord på hele sagen, hvor han også forsikrer alle, at Griner har det godt Sætter ord på løsladelsen: - Hun er i god behold

