Brød forlovelse: Nu sælger de luksusvilla

I 2018 offentliggjorde de deres forhold.

Kort efter blev de også forlovet. Først friede ishockey-stjerne P. K. Subban til skisportslegende Lindsey Vonn, og efterfølgende friede Vonn så til Subban, da Vonn også ville give ham en forlovelsesring.

Forlovelsen mellem canadieren og amerikaneren holdt dog ikke ved.

I december gik parret fra hinanden, og fem måneder senere er deres fælles hus i Beverly Hills også blevet solgt, skriver Los Angeles Times.

Se luksusvillaen her

Fuld skærm

Foto: Hurwitz James Compagny Foto: Hurwitz James Compagny Foto: Hurwitz James Compagny Foto: Hurwitz James Compagny Foto: Hurwitz James Compagny Foto: Hurwitz James Compagny

Den 550 kvadratmeter store villa blev købt for et år siden for 6,75 mio. dollars (41,6 mio. kr.) og er blevet solgt for 6,9 mio. dollars (42,5 mio. kr.).

Huset blev bygget i 1950'erne, men renoveret inden Vonn og Subban købte det. Det er derfor luksuriøse forhold, som den nye køber kan glæde sig til at boltre sig i.

Fitnesscenter, fire soveværelser, seks badeværelser, en udendørs svømmingpool samt en spa er blandt goderne i Beverly Hills-palæet.

31-årige P.K. Subban, der spiller for New Jersey Devils i NHL og 36-årige Lindsey Vonn, der vandt OL-guld i 2010, har fået solgt deres fælles villa. Foto: Ritzau Scanpix

Da, de to stjerner brød forlovelsen i december, skrev de mange søde ord om hinanden på det sociale medie Instagram.

Her skrev de blandt andet, at de 'vil altid forblive venner og elske hinanden højt'.