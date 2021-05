Brutalt angreb på OL: Det er absurd!

Absurd.

Sådan siger Michael Baker, der er professor i folkesundhed og rådgiver for regeringen i New Zealand, til nyhedsbureauet Reuters i et interview om de forestående olympiske lege i Tokyo.

- Det er absurd at holde OL på nuværende tidspunkt.

- Hvis du tænker på to af de vigtigste faktorer i forhold til OL, at det involverer en stor portion international rejse samt store forsamlinger af mennesker. Det er to ting, der er inkompatible med pandemien, siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

OL-chefen Seiko Hashimoto fortæller, at publikumskapaciteten for OL i Tokyo nok fastlægges i juni.

Michael Baker arbejder til daglig for Otago University i Dunedin, New Zealand, er specialiseret i epidemiologi og har arbejdet som Covid-19-rådgiver for sundhedsministeriet.

- Det kommer til at koste liv at afvikle OL nu. Jeg elsker OL, og jeg har virkelig ondt af atleterne, der har trænet så hårdt, men der er ingen grund, ingen begrundelse overhovedet for at holde det nu.

Tests, vaccinationer, afstand

Bakers udtalelse kommer som den seneste af mange opråb, advarsler og meningsmålinger, der viser en stærk modstand mod OL.

Men såvel den olympiske komité, IOC, samt de japanske myndigheder holder fast i afviklingen, der begynder 23. juli med åbningsceremonien.

I tiltagene for at få afviklet legene er blandt andet indrejseforbuddet for udenlandske turister og fans af andre nationer, samt vaccinationer af samtlige deltagere, trænere, journalister og øvrige involverede.

IOC-præsident Thomas Bach har for nylig sagt, at han regner med, at omkring 80 procent af deltagerne når at blive vaccineret inden OL.

IOC har tilmed understreget, at man kommer til at masse-teste samt sikre tydelig afstand mellem atleter og alle andre.

Alligevel er mere end 80 procent af de adspurgte japanere imod afvikling nu. Cirka halvdelen mener, at man bør rykke legene igen, mens den anden halvdel stemmer for at aflyse helt. Den store modstand mod OL har fået håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen til at bekymre sig

Begge scenarier vil være en økonomisk katastrofe for arrangørerne, der i forvejen har tabt enorme summer på udsættelsen fra sidste år.

Men modstanden fortsætter, og onsdag har en tungtvejende aktør meldt sig i koret; avisen Asahi Shimbun.

Den Tokyo-baserede mediegigant, der målt på oplag er verdens næststørste avis, skriver i sin leder, at man ikke længere kan bakke op om arrangementet.

- Vi kan ikke få os selv til at tro, at det er fornuftigt at afvikle OL denne sommer, skriver avisen.

- Mistillid og tilbageslag mod den uansvarlige regering, mod styret i Tokyo og øvrige partnere i OL, fortsætter med at eskalere. Vi kræver, at premiereminister Suga roligt evaluerer omstændighederne og træffer beslutningen om at aflyse sommerens begivenhed, skriver Asahi Shimbun, der regnes som én af Japans største aviser.

'Det går de aldrig med til'

Pandemien har stadig godt tag i Japan, der er i undtagelsestilstand og kun har vaccineret omkring fem procent af befolkningen.

Skal legene partout afvikles, kommer Michael Baker med et forslag til, hvordan det eventuelt kan gøres. Og der skeler han kraftigt til fremgangsmåden i hjemlandet og hos naboerne i Australien, hvor der fra start af har været lukket fuldstændig ned – blandt andet for indrejse.

- Det vil være barskt, men det kan lade sig gøre. Det kommer de (arrangørerne, red.) dog aldrig til at gå med til.

- Det bliver ikke et Covid-19-frit arrangement. Det er sikkert, når du har i omegnen af 100.000 mennesker, der flyver ind fra hele verden.