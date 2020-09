Bryants enke i barskt opgør med mor

- Hun fortalte mig: ‘Jeg har brug for, at du forlader det her hus’. Hun sagde desuden, at hun ville have sin bil, og hun vil have den nu.

Arven efter NBA-legenden Kobe Bryant ser ud til at blive bitter for de efterladte.

Ovenstående citat stammer fra Sofia Laine, der er svigermor til Bryant, der omkom i et helikopterstyrt i januar sammen med otte andre personer. Heriblandt hans egen datter.

Sofia Laine er raget uklar med sin egen datter, Vanessa Bryant, Kobes enke. Det er ifølge Laine Vanessa, der nu vil tvinge hende fra hus og hjem.

Det siger en tydeligt påvirket Sofia Laine i et opsigtsvækkende tv-interview i programmet 'El Gorda y La Flaca' (den tykke og den tynde, red.) på tv-stationen Univision, der blev sendt i amerikansk tv mandag aften.

Udtalelserne kommer som en overraskelse for dem, der står familien nær. For netop moderen er blevet beskrevet som den klippe, Vanessa har lænet sig op ad midt i sorgen.

- Vanessa er utroligt tæt på sin mor, og moderen har været hendes klippe gennem de seneste uger, sagde en unavngiven kilde tæt på familien til US Weekly i februar.

Kobe Bryant med Vanessa ved Oscar-uddelingen i 2018, hvor han vandt en statuette for sin animerede kortfilm Dear Basketball. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Kobe og Vanessa i 2017 med datteren Gianna ved en NCAA-kamp i Connecticut. Foto: Reed Saxon/AP/Ritzau Scanpix

- Hendes mor har altid været der for hende og pigerne (parrets tre døtre, 17-årige Natalia, treårige Bianka samt syvårige Capri, red.), og hun har holdt Vanessa oppe, sagde vedkommende.

Men nu er fronterne trukket op, og Vanessa sendte efter interviewet en skriftlig erklæring på gaden.

- Min mand og datter døde pludseligt, og alligevel har min mor den frækhed at stå frem i et tv-interview og udtale sig negativt om mig, mens hun græder over en bil og et hus, der end ikke står i hendes navn, skriver hun.

- Hun har fjernet alle sine diamantsmykker, tømt den lejlighed, jeg sørgede for, og skjult møblerne, så det ser ud som om, hun ikke har min opbakning. Min mand og jeg støttede hende økonomisk i 20 år, og det fortsætter vi med sammen med hendes månedlige underholdsbidrag.

Men den stopper ikke her. Vanessa Bryant har mere på hjerte.

- Modsat tidligere meldinger, har hun ikke fysisk været til stede eller følelsesmæssigt støttende overfor hverken mine døtre eller jeg efter min mands og datters død.

- Nu kan jeg se, hvad der betyder mest for min mor, og det gør meget ondt. Jeg håber, at alt, hvad der kommer ud om vores personlige forhold, stopper lige her, skriver hun.

