Bryants enke raser: Delte usmagelige billeder

Tjenesteforsømmelse.

Krænkelse af privatlivets fred

Bevidst påførelse af følelsesmæssige plager

Ifølge Vanessa Bryant, enken efter den omkomne basket-legende Kobe Bryant, har den lokale politienhed, der skulle efterforske det tragiske helikopterstyrt i begyndelsen af året, Los Angeles County Sheriff's Department, gjort sig skyldig i de tre ovenstående punkter.

Derfor vælger hun nu at stævne de ansvarlige.

Enken brød fuldstændig sammen, da hun fandt ud af, at offentligheden havde fået mulighed for at se svært grafiske billeder, som det er blevet beskrevet, af ulykkesstedet, har hendes advokat siden forklaret.

Vanessa Bryant ved en mindehøjtidelighed for hendes mand og datter samt de syv andre dræbte. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er mere specifikt sheriff Alex Villanueva, der tidligere har oplyst til medierne, at otte betjente tog eller delte grafiske billeder fra ulykkesstedet. Han beordrede efterfølgende billederne slettet.

Der er regler, der foreskriver, at det er ulovligt at tage eller dele billeder fra gerningssteder. Det gælder dog ikke ulykkessteder, skriver AP.

Vanessa Bryant fik angiveligt besked om, at myndighederne havde sikret ulykkesstedet og samtidig ville beskytte familiens privatliv. Hun hævder nu, at det ikke var tilfældet.

- I virkeligheden var der ikke mindre end otte betjente, der på stedet tog billeder af døde børn, forældre og trænere, står der i søgsmålet.

- Som departementet senere har indrømmet, var der ingen efterforskningsgrundlag for, at betjentene skulle tage billeder. I stedet tog de dem til egne, personlige formål, står der.

Det var i Calabasas i Californien, helikopteren med ni personer 26. januar styrtede ned. Alle ombordværende personer omkom. Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix

Forargelsen og vreden fra den efterladte enke kommer også af, at politimyndighederne trods en klage allerede tre dage efter ulykken ikke foretog sig noget, før Los Angeles Times begyndte at skrive om det. Så kom der til gengæld også gang i en intern efterforskning.

Mest iøjnefaldende er historien om en betjent, der skal have vist billeder – grusomme billeder som flere medier kalder dem – til andre mennesker på en bar. Det er en lokal bartender, der har fortalt den historie.

Og da historien begyndte at dukke op i medierne, blev betjentene bedt om at slette sine billeder.

Angiveligt stod det på en hel måned – uden Bryant-familiens viden.

Det er ikke det eneste søgsmål, Vanessa Bryant har sat i søen efter ulykken. Allerede i februar sagsøgte hun Island Express Holding og Island Express Helicopters, som hun vil holde ansvarlige for ulykken. Et par måneder senere valgte efterladte til to af de øvrige ofre at bakke op om det søgsmål.

De efterladte mener, at de to selskaber, der ejede og drev helikopteren, optrådte både uagtsomt og direkte i strid med loven.

Kobe Bryant, hans 13-årige datter, Gianna, samt de øvrige syv passagerer ombord på helikopteren døde, da helikopteren styrtede ned nær Calabasas i omegne af Los Angeles 26. januar.

Som konsekvens af de billeder fra Kobe Bryants ulykke, bliver der arbejdet på en lov i Californien, der gør det strafbart for politiet, brandvæsenet og ambulancepersonalet at tage uautoriserede billeder fra ulykkes- og gerningssteder.

Guvernøren har dog endnu ikke underskrevet lovforslaget.

