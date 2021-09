Bryst-firma chokerer: - Noget af det dummeste

Dana Reizniece-Ozola synes, det er en god idé.

Den administrerende direktør i det internationale skakforbund, FIDE, mener, at brystimplantat-virksomheden Motiva Implants som hovedsponsor for international kvindeskak vil styrke og udvikle kvindeskak.

- Vi i FIDE sætter pris på det stykke arbejde, de gør for kvinders sundhed og velvære. Virksomheden ønsker, at brystrekonstruktion skal blive mere tilgængelig og være pioner på området, så resultaterne kan blive endnu bedre for kvinder, skriver hun en mail til norske Dagbladet.

Det kommer, efter FIDE mandag offentliggjorde aftalen med Motiva Implants.

Men ikke alle deler den holdning i skakverdenen.

Ikke alle synes, det er det rette signal at sende mod en verden, der i højere grad kædes sammen med intellekt og taktik fremfor udseende.

Den danske stormester Peter Heine Nielsen siger:

- At kvinder spiller skak, symboliserer for mig intellekt, ligestilling, nedbrydning af barrierer og at have succes i mandsdomineret sport. Det er trist, at skakturneringer på højeste niveau er sponsoreret af noget, der for mig står for det modsatte, siger han og bliver bakket op af flere aktører på den internationale scene.

Han bakkes op af den engelske skakspiller og forfatter Sabrina Chevannes.

- Det er noget af det dummeste, jeg har set denne måned. Godt gået, skakverden. Du stopper aldrig med at chokere mig, skriver hun.

Der er også fortalere for sponsoratet.

Fortalere, der mener, at det er vigtigt, at man dels får sig en hovedsponsor, og at der samtidig bliver talt om brystkræft.

Det mener NRK’s skakekspert Heidi Røneid.

- Brystkræft er en meget vigtig kvindesag. Vi ved, at mange venter længe på at få rekonstrueret et bryst, og selskabets arbejde med rekonstrukion er vigtigt. Hvis aftalen (med FIDE, red.) går ud på at promovere dette, så synes jeg, det er en god idé, siger hun til Dagbladet.

Det er i øvrigt ikke nyt for Motiva Implants at beskæftige sig med skak. I flere år har virksomheden stået bag en turnering i Skt. Petersborg for nogle af verdens bedste, kvindelige lynskak-spillere.