Buher af Kong Charles: 'Ynkeligt'

Det var vilde scener, der udspillede sig på Anfield, da nationalmelodien blev spillet før kampen.

For i stedet for fællessang og national stolthed, så kvitterede flere fans med buhråb.

En scene, som efterfølgende skabte debat, og det har også fået kendis-journalisten Piers Morgan til at melde ind. Og han havde en simpel, men klar holdning til 'de røde' fans.

'Pathetic'. Det enkelte ord skrev han på Twitter lørdag aften.

Tweetet skabte alligevel hurtigt diskussion på det sociale medie, og kort efter gik Piers Morgan igen på Twitter for at forsvare sin holdning.

'Liverpool-fans er fuldkommen berettiget til at buh til hymnen på kroningsdagen, ligesom jeg er fuldkommen berettiget til at kalde dem patetiske for at gøre det', skrev han efterfølgende.

Buhråbene kom, da 'God Save the King' blev spillet i anledning af Kong Charles III's kroning, der også foregik lørdag.

Nationalmelodien blev spillet før kampen, men Liverpool-fansene var tydeligvis ikke begejstret.

Det er dog ingen ny ting, at Liverpool-fans udviser deres utilfreds, når nationalmelodien bliver spillet. Det skriver Daily Mail.

Det er blevet set siden 1980'erne, hvor fansene dengang viste deres utilfredshed mod eliten og regeringen.

På stadion kunne der også ses flere bannere, der udtrykte en klar holdning til kongehuset.

'Du kan stikke din royale familie op i røven', kunne det blandt andet læses.

Kampen mellem Liverpool og Brentford endte med en 1-0 sejr til hjemmeholdet, der nu ligger på femtepladsen i Premier League.