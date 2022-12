Carlsen tager endnu en VM-titel

Det er næsten omsonst at konstatere, men Mafgnus Carlsen er verdensmester i lynskak. Igen ...

Den 32-årige nordmand besejrede i sin sidste kamp usbekeren Nodirbek Abdusattorov, der i en umulig stilling gav op og dermed sikrede Carlsen ikke blot sejren i partiet, men VM-titlen.

I det hele taget har Magnus Carlsen haft en begivenhedsrig VM-uge i Almaty i Kazakhstan. Først blev han verdensmester i hurtigskak, hvor spillerne har 15 minutter til at spille. Derefter overgik spillerne til lynskak, hvor spilletiden er reduceret til tre minutter, og her var det nær gået galt for Carlsen, da han til kampen mod belarusiske Vladislav Kovalev kom for sent og dermed havde brugt to og et halvt minut af sine tre minutter.

Men han vandt alligevel kampen og kunne altså fredag sætte prikken over i'et med at tage titlen hjem til Norge.

Annonce:

Det er sjette gang, at Magnus Carlsen bliver verdensmester i lynskak, og det er tredje gang, at han tager doublen med først hurtigskak og dernæst lynskak. Det skete også i 2014 og i 2019.

Verdensetteren er dermed oppe på i alt 15 VM-titler, da han i alt har vundet hurtigskak fire gange og fem gange i det klassiske spil.

- Det blev et nervepirrende parti. Jeg tror, at der skete lidt af hvert, men jeg er tilfreds, sagde Magnus Carlsen efter kampen til norske NRK.

Her havde skak-ekspert Torstein Bae udnervejs i partiet udråbt Carlsen til alletiders største skakspiller - kunne han tage titlen, ville han passere legendariske Gerri Kasparov.

Den udlægning har Carlsen selvtillid nok til at tage imod.

- Jeg ved det ikke, men min 'case' er nok ikke blevet dårligere efter disse dage.

- Jeg håber i hvert fald, at jeg i nogle år endnu kan konkurrere på niveau med de andre. Forhåbentlig bliver det også spændende i fremtiden, sagde han med et smil.