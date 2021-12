Chok-besked: Kan have spillet sit sidste VM

Verdensmester Magnus Carlsen er ikke sikker på, at han kommer til at deltage ved VM igen

Verdensstjernen har sendt en chok-besked ud til sine mange skakfans.

- For dem, der forventer, at jeg skal spille VM næste gang, er chancen for, at de bliver skuffede, meget stor, siger den succesrige nordmand til sin ven Magnus Barstad, der har interviewet ham for Unibet ifølge norske VG.

31-årige Carlsen åbner dog en dør lidt på klem.

Han kan spille et sjette VM, men så skal bare 18-årige Alireza Firouzja være blandt modstanderne. Den unge skakspiller har gjort det utrolig godt og er Carlsens nærmeste konkurrent på verdensranglisten.

For at Firouzja kommer med til VM, skal han igennem en svær kvalifikation.

I fredags blev Magnus Carlsen verdensmester for fjerde gang, da han vandt over russiske Ian Nepomniachtchi. Carlsen har dermed været regerende verdensmester siden 2013.

Med VM-titlen fik Carlsen knap ni millioner kroner i præmiepenge.

Skakstjernen fortæller, at han det meste af året har gjort det klart for sig selv, at dette VM skulle være det sidste, da 'det ikke betyder så meget længere, som det gjorde engang'.

Han understreger samtidig, at han ikke har tænkt sig at stoppe karrieren.