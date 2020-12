Chok-exit: 'Endnu et kollaps'

Magnus Carlsen blev ikke bare sat skakmat.

Den norske verdensmester blev højst uventet krøllet sammen og sendt ud af brættet efter bare tre partier mod russiske Daniil Dubov, der var den ringeste af de otte, der havde kvalificeret sig til kvartfinalerne i ’Airthings Masters’

Efterfølgende jublede og hoverede russeren lige voldsomt nok. Magnus Carlsen virkede også noget nedtrykt, da han meldte sig på Twitter efter det forbløffende nederlag:

’Folk kan have gode og dårlige dage mod mig – og jeg mod dem – men efter endnu et kollaps er opsummeringen, at jeg er i en blindgade, og det er virkelig frustrerende.’

Carlson og Dubov skulle onsdag spille bedst af fire partier om at gå videre i turneringen, efter de havde spillet 2-2 i tirsdagens runde.

Carlsen lagde skidt ud og tabte første parti, han så ud til at have en overhånd i andet, men kom i tidnød og det endte remis. Russeren vandt tredje parti på en stor fejl af nordmanden, og således blev det aldrig nødvendigt at gå til brættet for fjerde gang onsdag.

Magnus Carlsen ræsede ud af rummet, mens Daniil Dubov åbenbart fejrede sensationen lidt for følelsesladet. Det beklagede han efterfølgende over for Carlsen, der dog hævdede, han slet ikke havde opdaget det.

’Han beklagede, at han havde fejret. Jeg sagde, at jeg ikke så det, og det vil plage mig mere, hvis folk ikke jubler efter at have slået mig. Jeg gratulerer til en højst værdig konkurrent og en strålende fyr, skrev Carlsen på Twitter.

- Det er specielt at slå Magnus. Jeg er flov over at blive så emotionel, men nogle gange bliver vi det, sagde Dubov til NRK og tilføjede:

- Det er større at slå Magnus end at vinde turneringen.

Carlsen og Dubov har i øvrigt et glimrende forhold. Russeren var med i det team, der forberedte Magnus Carlsen til den sidste VM-match – mod Fabiana Caruana – så de kender hinanden godt.

