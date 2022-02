Chokeret over iskold træner

Det løb koldt ned ad ryggen på Thomas Bach, præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), da han så, hvordan 15-årige Kamila Valieva blev modtaget af sit hold efter en skuffende præstation på isen.

Valieva, som er kunstskøjteløber, har været en af vinter-OL's helt store historier, da hun midt i turneringen blev mistænkt for at være dopet, efter at have fået et positivt svar på en dopingprøve fra 25. december.

Først blev hun udelukket midlertidigt af Ruslands antidopingagentur, Rusada.

Rusada ophævede senere udelukkelsen, hvilket agenturet trods anke fra både IOC og verdens antidopingagentur, Wada, fik medhold i fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Bach siger, at det er tydeligt, at den unge kunstskøjteløber var under enormt pres - både på grund af den voldsomme mediedækning og de store forventninger fra hendes trænere.

Guldfavoritten lavede flere fejl og sluttede på fjerdepladsen i torsdagens individuelle konkurrence.

- At se hende slås på isen, at se hvordan hun prøvede at komme på ret køl igen, hvordan hun prøvede at færdiggøre sit program, kunne man på hendes kropssprog se en intens og gennemborende mental stress, og måske ville hun helst bare have forladt isen og forsøgt at lægge historien bag sig, siger Bach.

Valieva forlod isen tårevædet, da hun blev mødt af sin træner, som talte hårdt til hende.

- Hvorfor lod du det slippe? Forklar mig det. Hvorfor? Hvorfor stoppede du fuldstændig med at kæmpe for det? På et eller andet tidspunkt efter axelen (axelhoppet, trick i kunstskøjteløb, red.) lod du det slippe, sagde træneren.

Thomas Bach siger, at oplevelsen ikke efterlod meget til overs for det russiske trænerhold.

- I stedet for at trøste hende, i stedet for at prøve at hjælpe hende, kunne man føle en isnende atmosfære, en slags distance, og hvis man forsøger at tolke deres kropssprog, var det endnu værre, for der var endda en slags afvisende gestikuleringer, siger han.

Valieva ankom til legene i Beijing som favorit.

Flere konkurrenter har siden udtrykt stor utilfredshed med hendes tilstedeværelse i konkurrencen oven på dopingmistanken.

Det er endnu uvist, hvornår der falder en endelig afgørelse i sagen.

Forklaringen fra den russiske lejr har blandt andet været, at Valieva ubevidst skal have indtaget sin bedstefars hjertemedicin.