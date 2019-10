Comeback: TV2-profil scorer nyt stort job

1. november gør et kendt ansigt i sportens verden comeback.

Du får ham ganske vist ikke at se, for Claus Elgaard vender tilbage til sportsjournalistikken som sportsvært på Radio4, der sender for første gang 1. november.

56-årige Elgaard tag afsked med sportens verden, da han i 2005 forlod TV2 Sporten efter 16 år der. Siden har han sporadisk haft med sportens verden, men han glæder sig til igen at kunne koncentrere sig om det på fuld tid.

- Det har været en lang pause, selv om jeg har lavet lidt løst med boksning og motorsport. Men det her er noget andet - det er fast.

- Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg har savnet det redaktionelle miljø helt vildt. Jeg har også savnet sporten, og så savner jeg fornemmelsen af at være med til at bygge noget op, siger Elgaard, der fra 1988 var med på DR Fyn og kort efter kom på TV2 Sporten.

Ansættelsen er så ny, at han endnu ikke kender til rettigheder eller indhold. Og han har endnu ikke mødt sine kommende kolleger. Men han er alligevel ret overbevist om, hvad han skal lave.

- Vi skal ikke udfordre TV2 eller Ekstra Bladet på den daglige dækning. Jeg er god til de lange interview, hvor det handler om noget andet. Det er sjovere at tale med eksempelvis Mikkel Kessler om alt andet end boksning, siger Claus Elgaard.

Claus Elgaard var blandt andet vært på programmet 'Lige på og sport' - her i samtale med Frederik Fetterlein. Foto: Ole Steen

Han har det seneste år arbejdet som projektleder for organisationen 'Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkohol- og Stofmisbrugere' (TUBA).

- Jeg kommer selv fra et hjem, hvor der var et massivt misbrug. Så jeg ville gerne forsøge at gøre noget for andre, der har det svært.

- Det har været godt, men dette her kunne jeg ikke sige nej til, siger Claus Elgaard om sit comeback - der måske kan inspirere andre til det samme.

- Når det har har kunnet ske, så skal Preben Elkjær også sætte sig ved telefonen og vente på et opkald fra Åge Hareide. Ha ha ha.

Radio4 går i luften på FM-båndet 1. november, når Radio24syvs sendetilladelse udløber.

