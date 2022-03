Cricket-legenden Shane Warne er død

Cricket-sporten har mistet en stor legende.

Den australske stjerne Shane Warne er blevet fundet død i Thailand fredag den 4. marts.

'Det er med stor sorg, at vi må oplyse, at Shane Keith Warne er afgået ved døden som følge af et hjertestop i Koh Samui.' skrev Warnes rådgiver i en officiel udmelding.

Han blev 52 år.

Warne, der bliver set som den bedste 'leg spinner' i verden, slog for alvor sit navn fast på cricket-scenen, da han i 1993 leverede 'Ball of the Century'.

I løbet af australierens 15 år lange karriere nåede han at tage 708 gærder, men blev med tiden mere kendt for sit liv uden for banen. Han var faktisk lidt af en vildbasse.

Warne dannede par med Liz Hurley gennenm en periode. Foto: Ian Kington/Ritzau Scanpix

I 2003 fik han karantæne, efter han havde taget et ulovligt stof. Han skød skylden på sin mor og argumenterede for, at hun havde givet ham stoffet for at præstere bedre på banen.

Han vendte dog tilbage til sporten i 2004, og i den tredje 'Ashes Test', der spilles mod England, blev han den første kaster i historien til at tage 600 gærder i test-cricket.

Warne blev efter sin karriere tv-ekspert og forretningsmand og tiltrak sig stor opmærksomhed på grund af sit vilde kærlighedsliv.

Han blev skilt fra sin kone Simone, der er mor til deres tre børn, og blev kort efter skilsmissen fotograferet i undertøj sammen med to modeller.

I 2010 blev han forlovet med den britiske skuespillerinde Liz Hurley. De gik dog fra hinanden i 2013.

Shane Warne blev i 2012 optaget i ICC Cricket Hall of Fame, som er det Internationale Cricket Forbund.