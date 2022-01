Curlingkvinderne giver sig selv to chancer for VM-plads

Nederlaget onsdag til Norge i VM-kvalifikationen gav lidt pres på de danske curlingkvinder i fredagens to sidste gruppekampe mod henholdsvis Finland og Hongkong.

Det pres håndterede skipper Madeleine Dupont og co. til perfektion. To storsejre sikrede Danmark andenpladsen i gruppen og dermed to chancer for at få en VM-billet.

Systemet er indrettet sådan, at nummer et og to i gruppen mødes i en kamp om en billet til VM. Taberen er dog ikke ude, men møder efter treeren fra gruppen i endnu en kamp om den anden og sidste plads ved VM.

Danskerne lagde fredag for med at udradere værtsnationen Finland med hele 12-4. Finnerne gav op forud for sidste ende, der altså ikke blev spillet.

Det var dog intet sammenlignet med den lussing, Hongkong blev tildelt i den sidste gruppekamp.

Danmark lagde ud med at vinde første ende med de sjældne cifre 7-0, og så var tonen slået an. Efter seks ender var stillingen hele 18-2, og alt spænding var forduftet. Ved stillingen 20-2 gav Hongkong op efter syvende ende.

Da ubesejrede Norge samtidig slog Letland, betyder det, at danskerne slutter som toer i gruppen.

De to kampe, som skal afgøre de to VM-plads, spilles lørdag. Danmark og Norge mødes klokken 8, mens taberen af kampen møder Letland klokken 13.