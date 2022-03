Danmark missede podieplads i sejlsportens Formel 1

En podieplads blev det ikke til i San Francisco for Danmark og skipper Nicolai Sehested efter søndagens sidste to sejladser i SailGP, der er sejlsportens svar på Formel 1.

Det endte søndag med to femtepladser for den danske båd, og det rakte til en samlet fjerdeplads i USA.

Dermed lykkedes det ikke for Danmark at opnå en podieplads i denne sæsons otte grandprixer, men det var tæt på i USA.

Danskerne havde dog store problemer med teknikken og kunne ikke kommunikere på båden.

Det var en stor ulempe i vandet ud for San Francisco Bay. Det forklarer Nicolai Sehested i en pressemeddelelse.

- Det var virkelig frustrerende. Vi havde ingen kommunikation om bord, og det var umuligt at snakke sammen under ræset, siger Nicolai Sehested.

Teknologien svigtede på den danske F50-katamaran, hvor det er vitalt at kunne tale sammen.

- Der er så meget larm om bord på en F50, at det kun er muligt at kommunikere ved hjælp af mikrofon og headset. Så vi sejlede blindt i de sidste to løb.

- Det er nok det sværeste, jeg nogensinde har gjort, at forsøge at styre denne båd med en fart på 25 knob, uden at have en idé om, hvad holdet tænkte, forklarer han.

Danskerne blev nødt til at klappe hinanden på skuldrene for at give signaler undervejs.

Lørdag hentede danskerne en heatsejr samt en fjerde- og en sjetteplads på førstedagen af grandprixet i San Francisco, som er 2021/22-sæsonens sidste.

Australien vandt grandprixet i USA og blev også den samlede vinder af sæson 2. Det var anden gang i træk, at australierne vandt samlet.

Danmark endte på den samlede sjetteplads i den første fulde sæson for holdet, siden SailGP blev introduceret i 2019.

- Vi ser frem til sæson 3, hvor vi håber at kæmpe for flere podiepladser, siger Nicolai Sehested.