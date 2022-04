Danmark rammer bunden

Herrernes curling-VM i Las Vegas har været en bedrøvelig omgang set med danske briller.

Torsdag aften dansk tid tabte Danmark endnu engang. Norge viste sig for stærke og vandt 10-6. Danskerne gav op inden tiende ende, hvor Norge ville have haft fordelen af at have sidste sten.

Skipper Tobias Thune og resten af det danske hold nåede ellers at føre flere gange undervejs i kampen.

Stillingen var således 3-2 til Danmark efter tredje ende og 5-4 efter femte ende. Siden fulgte tre ender i træk med to norske point, og så var endnu et nederlag tæt på at blive en realitet.

Danmark står blot noteret for en sejr efter 9 ud af 12 gruppekampe.

Dermed er danskerne rangeret som det foreløbig dårligste af turneringens 13 hold, og danskerne kan ikke længere nå en plads blandt de seks hold hold, der fortsætter medaljejagten efter gruppespillet.