Danmarks store OL-håb: Det er et plus for mig

For fem år siden hev kun 20-årige Emma Aastrand Jørgensen en medalje med hjem fra OL i Rio, da hun tog sølv i 500 meter kajak.

Efter et udskudt OL skal hun i år igen gøre forsøget, når OL løber af stablen i Tokyo i den sene sommer.

Hjemme hos Emma Aastrand Jørgensen, er der fuld gang i pakningen, inden hun vender næsen mod Tokyo. Foto: Anthon Unger

Selvom det først var hårdt for Emma Aastrand Jørgensen, da OL først blev udskudt på grund af corona-pandemien, har hun nu vendt det til at være en fordel.

- Det er kun et plus for mig, fordi jeg stadig er ung og har masser af tid at ro kajak i, fortæller hun, da Ekstra Bladet besøger hende i sin lejlighed.

- Jeg har været rigtig motiveret, så det har ikke ødelagt så meget for min træning. Det er kun en fordel, for der er stadig masser at lære og masser af træning at lave, uddyber hun og bekræfter, at udskydelsen bare betyder, at hun har haft et helt år til at gøre sig selv endnu bedre.

Emma Aastrand Jørgensen styrke træner tre gange om ugen. Foto: Anthon Unger

Vandt det hele

Emma Aastrand Jørgensen har roet kajak, siden hun var ni år gammel, da hun fulgte efter sin storesøster ned i klubben. Men Emma kan godt lide at vinde, og det var hun god til i kajakken, hvilket er en af de største grunde til, hun fortsatte i sporten.

- Igennem min junior tid vandt jeg det hele i Danmark, også i senior rækken selvom jeg stadig var junior, fortæller hun.

Det er den vindermentalitet, der nu har gjort, hun er kvalificeret til OL for anden gang.

Med om medaljer

Emma Aastrand Jørgensen rejser til Japan med forventninger og håb i baggagen.

- Jeg har en forventning om, jeg skal ud og ro mega stærkt, og jeg skal nyde det, og jeg glæder mig rigtig meget til det. Jeg skal bare suge hvert et øjeblik ind. Og så skal jeg bare gøre mit bedste, fortæller hun.

Kufferten er fuld af tøj, der skriger Danmark. Foto: Anthon Unger

Emma siger ikke, at medaljer direkte er et krav for et succesfuldt OL, men hun ser sig selv som værende en del af kampen for de eftertragtede medaljer.

- Jeg er helt sikker på, jeg kan være med om medaljerne, og jeg vil også kæmpe om medaljerne. Men det bliver svært, for alle stiller jo bedst muligt til start, så der skal kæmpes, og det vil jeg være med til.

I træningscenteret er der god stemningen mellem alle de kvinder der skal i kajakkerne for at repræsentere Danmark. Foto: Anthon Unger

Intet pres

På trods af at være udråbt som medaljehåb, og at hun er den eneste af de danske kajakroere, der har deltaget ved OL før, føler Emma Aastrand Jørgensen ikke et specielt pres hvile på hende.

- Det største pres kommer udelukkende fra mig selv, hvis jeg ikke har et pres fra mig selv, kan alle andre sige, hvad de vil. Det største pres kommer helt klart fra mig selv, og det er der ikke noget af lige nu, siger hun.

Emma Aastrand Jørgensen skal både konkurere i 200 og 500 meter løb, desuden sidder hun også i K4'eren sammen med de andre danske kvinder. Foto: Anthon Unger

- Sådan er det at være stjernen

I Emma Aastrand Jørgensens lejlighed er bunken af medaljer gemt i et hjørne, der ikke er direkte udsyn til, og OL-medaljen ligger pænt pakket væk i et skab. Den kommer sjældent frem, for når Emma er hjemme, vil hun egentlig helst bare være sig selv, og ikke kajak-Emma.

- Jeg er ikke mega god til at shine, jeg kan bedre lide bare at være mig, siger hun, som hun fortæller, at det er sjældent, OL-medaljen bliver taget frem i selskabeligt lag, selv når hun bliver spurgt.

To Emma'er

I Emma Aastrand Jørgensens liv er der to Emma'er, almindelige-Emma og kajak-Emma

- Jeg har ikke lyst til at blande dem sammen. Almindelige-Emma kan ikke lide at snakke så meget om sin sport, for der kan jeg godt lide at lave alle mulige andre ting, fortæller hun.

På den anden side er der den mere seriøse kajak-Emma.

- Så er der kajak-Emma, som er den seriøse side, nu dyrker vi sport og skal vinde og træne hårdt. Men det er også vigtigt, at jeg kan efterlade hende i centeret. Det er vigtigt, at det hele ikke går op i kajak, når jeg er sammen med familie og venner, siger Emma Aastrand Jørgensen.

Sådan er det, når man er stjerne

Efter Emma Aastrand Jørgensen vandt medalje i Rio, har hun også skulle lære at navigere i medierne, og det kan stadig være overvældende, når medier står i kø efter et interview.

- Nogle gange kan det blive for meget, for jeg kan godt lide bare at være Emma. Det er også det, jeg vægter højest, når det er, jeg er i interviews, det handler jo om kajak-Emma, og det vil jeg gerne snakke om. Men jeg tror også, det er vigtigt at finde en balance, fortæller hun.

- Jeg vil gerne undvære det, men det kan man ikke, når man er en stjerne, ytrer Emma med et grin hjemme i sin lejlighed.

Senere i Team Danmark centeret bliver hun også spurgt til, hvorfor hun har fotograf med sig og igen lyder det med et glimt i øjnene og et grin:

- Sådan er det, når man er stjernen.