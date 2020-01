Dansk basket-ekspert: En ubegribelig tragedie

Søndag aften dansk tid er den amerikanske basket-legende Kobe Bryant omkommet i en helikopterulykke i Calabasas, Californien.

- Det er et frygteligt stort tab. Det er helt ubegribeligt. Det er en af sportens absolut største profiler, der er gået bort. En enorm tragedie, siger Thomas Bilde, en af Danmarks førende basket-eksperter og vært og Kommentator på TV 2 SPORT.

Kobe Bryant død i helikopterstyrt

- Så sent som lørdag var han på alles læber, fordi han blev forbigået af LeBron på topscorerlisten.

- Kobe Bryant og LeBron James er jo de spillere, de er blevet sammenlignet mest med Jordan, siger Bilde.

- Han var en af basket-historiens mest vindende spillere. Han løftede NBA til nye højder. Der var tale om ener med et utroligt vinderinstinkt. Han gjorde alt for én klub og var en fantastisk repræsentant for sporten. Tragisk, tragisk, fandeme trist, siger Thomas Bilde.

