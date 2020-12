Dansk corona-kaos: Undskyld!

Weekendens VM-kvalifikation i curling måtte afbrydes på sidstedagen på grund af positive coronatests - flere spillere er utilfredse med manglende information, der betød, at de i første omgang følte sig tvunget til at spille

Det er så som så med julegaverne i dansk curling i år.

Ganske vist skulle der i weekenden være uddelt et par tidlige af slagsen, da der blev spillet om, hvem der skal bære de rød-hvide farver til VM i 2021.

Men på sidste spilledag søndag måtte turneringen afbrydes. Der var indløbet en positiv coronaprøve fra en spiller, der i første omgang var testet negativ på en lyntest.

Derfor måtte samtlige spillere tage hjem i isolation - med udsigt til at holde jul alene.

I et beklagende opslag på Facebook forklarer Dansk Curling Forbund baggrunden for aflysningen og nævnte i en bisætning, at der rent undtagelsesvist var lavet en regel, så en utryg spiller eller hold kunne melde afbud unde at blive taberdømt.

Det faldt et par af herrespillerne for brystet, for det var de overhovedet ikke bekendt med, og det fremgik heller ikke af reglerne, som de også vedhæftede:

Ekstra Bladet har været i kontakt med Henrik Høhling Holtermann, der ikke ønsker at uddybe kritikken. Landsholdsskipper Tobias Thune har svaret via mail:

'For mit vedkommende kan jeg sige, at hvis jeg havde været bekendt med, at vi kunne udskyde VM kvalifikationen uden at blive taberdømt, så havde jeg foretrukket det. Jeg ved også, at andre spillere deler denne holdning. Det er derfor beklageligt, at denne mulighed ikke er blevet kommunikeret ordentligt,' lyder svaret fra Tobias Thune.

Han er selv i dialog med Dansk Curling Forbund om sagen, og formand Henrik Christoffersen erkender over for Ekstra Bladet, at situationen ikke har været håndteret optimalt.

- I opslaget på Facebook har vi fået skrevet det, som om ansvaret var lagt over på spillerne.

- Vi havde vedtaget, at ingen skulle blive taberdømt, hvis der var smittede, og man derfor ikke ønskede at spille. Der har vi ikke været klare nok om, at det også drejede sig om symptomer.

- Det er en kommunikativ fejl fra vores side, og det beklager jeg, siger Henrik Christoffersen.

Henrik Holtermann i aktiom´n. Han ønskede ikke at uddybe sin kritik af Dansk Curlling Forbund over for Ekstra Bladet. Foto: Jonas Ekstromer/Reuters/Ritzau Scanpix

- Skulle turneringen - set i bakspejlet - ikke have været afviklet der, men udsat til det nye år?

- Nej, det vil jeg ikke sige. Reglerne omkring elitesport siger, at vi kunne afvikle. Og vi har fulgt alle retningslinjer. Der blev båret masker, der blev sprittet af, og der var ingen tilskuere.

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at få turneringen afviklet, så de kommende VM-deltagere kunne få bedre forberedelser, siger Henrik Christoffersen.

Formanden oplyser, at der efter weekenden er registreret smitte på to af de fire finalehold - på det ene af dem er tre ramt.

Spillerne nåede at afvikle tre runder i VM-kvalifikationen, der spilles bedst af fem. På både herre- og kvindeside er stillingen 2-1, og den eller de sidste runder bliver afviklet i det nye år.

