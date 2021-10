Dansk eksverdensmester stopper karrieren

Den tidligere verdensmester i bueskydning Maja Jager har affyret sin sidste pil på topplan.

I en alder af 29 år har hun besluttet at stoppe for i stedet at bruge mere tid på sin uddannelse.

- Jeg synes, det giver mening nu. Efter OL tager man altid tingene op til revision, om man skal tage fire år mere eller ej.

- På grund af coronapandemien fik jeg udskudt mit speciale, som jeg skulle skrive efter OL. Og jeg ville gerne bruge noget tid på det og få afsluttet uddannelsen ordentligt.

- I forlængelse af det står man med en færdig uddannelse, og så giver det mening at finde et job, der er lidt mere stabilt og fremtidssikret, siger Maja Jagar, der læser bioinformatik og systembiologi på DTU.

Artiklen fortsætter under billedet...

Maja Jager var med ved OL i Tokyo, hvor hun blev elimineret i 16.-delsfinalen. Foto: Adek Berry/Ritzau Scanpix

Hun erkender, at det kræver tilvænning at droppe en sport, hvor hun har tilhørt verdenseliten i et årti. Nu skal hun til at bygge en ny karriere op helt fra bunden.

- Det er jo altid svært, når man har brugt så meget tid på det og er blevet så god. At jeg ikke længere er toppen af mit felt, fordi jeg nu skifter felt.

- At lukke et kapitel er jo vemodigt, fordi det har været en god periode i mit liv, men jeg kan også godt mærke, at det er tid til at komme videre.

- Allerede inden OL blev udskudt, gik jeg med tanker om at stoppe efter OL. At der så gik et år mere, gjorde det bare mere klart, at jeg er klar til det, siger Maja Jager.

Der er kun tre år til næste OL i Paris, men hun er ikke fristet af at genoptage karrieren, når 2024 nærmer sig.

Hun forudser dog, at det kommer til at krible en smule i fingrene, når hun ser sine tidligere rivaler konkurrere på banerne.

- Det kan godt være. For et par uger siden var der VM, hvor jeg ikke deltog. Jeg kunne godt mærke, at det ikke er konkurrencerne, jeg ikke har lyst til. Det er superfedt at være afsted og at komme med til OL.

- Men det kræver utrolig meget, og på den måde er jeg måske blevet lidt træt efterhånden. Så i betragtning af, hvad det kræver at komme med til et OL, så siger jeg nej tak.

Maja Jager blev verdensmester i individuel recurve i 2013. Ved samme mesterskab blev det også til en bronzemedalje som del af det danske hold. To EM-sølv og en -bronze står der også på resultatlisten.

Hun fik OL-debut i London i 2012, mens hun til sin egen store skuffelse ikke kom med til Rio de Janeiro fire år senere.

I sommer fik hun så comeback på den største scene ved OL i Tokyo, hvor hun vandt sin første kamp, inden hun blev elimineret i 16.-delsfinalen.

- Jeg vil helt klart huske de store oplevelser og resultater, der har været banebrydende og haft stor betydning.

- Men også nogle af de muligheder, som sporten har givet mig. Jeg boede fem år i Sydkorea, som var utroligt formende og havde kæmpe betydning for mig som person, siger Maja Jager.