Dansk EM-guld: - Jeg er rigtig glad og stolt

Skeetskytten Jesper Hansen skød sig fredag aften til guld ved EM i Østrig.

Hansen ramte 55 ud af 60 duer og triumferede dermed foran norske Erik Watndals og russiske Alexander Zemlin, som tog henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Jesper Hansen startede knap så godt, men med 20 duer igen overtog han føringen, og herfra så han sig ikke tilbage.

- Jeg besluttede mig for inden finalen, at hvis jeg kunne se, at det gik min vej, så ville jeg bare nyde det.

- Så det er skønt, at det endelig lykkes efter en turbulent sæson, hvor det har virket på træningsbanen men ikke rigtigt til konkurrencerne. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad og stolt nu.

- Det er dejligt, at det betaler sig i dag, og jeg kunne jo ikke have ønsket mig en bedre optakt frem mod VM, siger Jesper Hansen i en pressemeddelelse fra Dansk Skytte Union.

Linda Andersson, der er sportschef i skytteunionen, er imponeret over Jesper Hansens præstation i finalen.

- Jeg er så stolt af Jesper, men også af hele holdet, der er med her i Østrig. Det er jo EM og VM, vi arbejder frem mod hele året, og det er der vi skal præstere, og det gør vi, siger hun.

Triumfen er ikke den første i Jesper Hansens karriere. Han blev verdensmester i 2013 og deltog desuden ved OL i 2012 og 2016.

Næste store opgave er VM i Sydkorea, der afholdes i september.

Se også: MMA-stjerne angreb bus: Her er straffen