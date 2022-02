Dansk europamester død - 23 år gammel

Dansk karate er ramt af en ufattelig tragedie.

Fredag afgik blot 23-årige Michel Corbalan ved døden efter kort tids sygdom.

Det skriver Dansk Karate Forbund tirsdag på sin facebookside.

Michel Corbalan blev i 2018 europamester for U21-kæmpere samt nummer syv ved VM for seniorer, mens han samme år blev nomineret til Politikens Årets Fund-pris.

- Michel var en fantastisk fighter, fremragende atlet og en unik rollemodel, som er blevet taget fra os alt, alt for tidligt. Han vil være savnet. Det er dybt tragisk, og alle vores tanker går til hans familie, skriver forbundet.

- Michel var trods sin unge alder allerede en etableret topatlet inden for dansk karate. Han var passioneret, ambitiøs og dedikeret til sporten. Sporten var for Michel med til at give livet perspektiv.

- Han har fortalt, at han igennem karate blandt andet lærte respekt for andre og at arbejde seriøst, samtidig med at man har det sjovt. Og som den fremragende atlet, han var, var han også en rollemodel, der har givet sin viden og erfaring videre og inspireret andre unge atleter, skriver Team Danmark på Facebook.