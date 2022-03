Dansk gennembrud bremset

Københavneren med den snørklede karrierevej havde torsdag morgen dansk tid muligheden for at træde ind på verdens største basketballscene med sit hold, Phoenix Suns, der er det bedste i ligaen. Her har ingen dansker før trådt sine skridt.

Favoritholdet blev dog presset markant af Golden State Warriors, og derfor var der ikke plads til at afprøve Gabriel 'Iffe' Lundberg i denne omgang. De vandt dog 107-103.

De tangerede dermed klubrekorden for flest sejre i en sæson med 62 af slagsen i en kamp, hvor stjernerne Devin Booker og Chris Paul måtte spille tunge minutter for at følge med et oplagt Warriors-hold, der endda var uden deres topspiller, Stephen Curry.

Den danske guard har blot trænet med holdet en enkelt gang siden sin ankomst, men her imponerede han sin træner, Monty Williams, der roste hans skud og kropsbygning.

Natten til lørdag har Lundberg endnu en mulighed, når Suns møder Memphis Grizzlies.

Han er 27 år, så han har allerede ventet længe på den utopiske drøm om at spille NBA, så et par dage mere går nok.