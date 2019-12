Dansk klasse i Europa: Uddelte bøllebank

En dansk sejr over et stærkt Bundesligamandskab er og bliver speciel.

De 17-dobbelte danske mestre Bakken Bears tog hul på 2. runde i Europa Cup'en på imponerende vis med en 110-92 sejr over tyske Bayreuth.

Der var tale om bøllebank.

Fra start til slut var bjørnene fra det nordlige Aarhus i front, og da føringen blev tocifret, lå den resten af kampen og vippede med plus minus 19.

Modsat sæsonens andre europæiske kampe blev sejren kørt hjem uden slinger i valsen.

Hjemmeholdet havde fuld kontrol over begivenhederne, og de tekniske fejl kunne tælles på en hånd, så det tyske mandskab blev sendt hjem med en sæk.

To af kampens store pointskytter, Ryan Evans og Michel Diouf jubler efter den flotte sejr (Foto: Anita Graversen)

- Jeg ved ikke, om det var vores største sejr til dato, men lige som i fodbold og håndbold er det noget særligt at slå et hold fra Bundesligaen, siger landsholdsspiller Adama Darboe, som tidligere har været med at slå et andre Bundesligahold som Würzburg og Frankfurt.

- Vi styrede kampen og undgik modsat andre gange at falde i dybe huller.

- Sejren har givet en rigtig fin start, og vi har vist, at vi kan være med i det hårde selskab, siger Adama Dalboe.

Han var en af mange spillere hos Bakken Bears, som trådte i karakter i de danske mestres foreløbig bedste europæiske kamp i denne sæson.

Bakken Bears havde fuldstændigt styr på de tyske skytter, som absolut ikke brød sig om at blive udsat for et massivt pres.

I den anden ende startede landsholdets Darko Jukic i fornem stil, og han var sammen med årets spiller Ryan Evans de mest scorende inden pausen med 12 point.

Efter pausen fik de to assistance af Michel Diouf.

Trioen endte med tilsammen at score69 af de 110 point, og pointene var fordelt med Ryan Evans 26 point, Michel Diouf 22 point og Darko Jukic 21 point.

Sidstnævnte måtte udgå før tid, da han trådte forkert efter en to point-scoring.

Kampen blev ramt af et teknisk uheld , som forsinkede afviklingen af opgøret.

Den avancerede lystavle holdt op med at fungere og måtte erstattes af en måltavle, som kendes fra håndbold.

Det gjorde fra eller til og ændrede intet på kampens forløb.

En af Bakken Bears mest scorende, landsholdsspiller Darko Jukic udgik før tid efter at være trådt forkert (Foto: Anita Graversen)

Landsholdsspiller Darko Jukic førte an, da Bakken Bears storspillede mod det tyske Bundesligamandskab fra Bayreuth (Foto: Anita Graversen)

