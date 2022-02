Dansk landshold holder liv i EM-drøm med sejr

De danske basketherrer har stadig EM-skæbnen i egne hænder.

Torsdag vendte Danmark en dårlig start til en sejr på 84-68 over Norge i prækvalifikationen til EM.

Dermed holder Danmark liv i drømmen om at kvalificere sig til slutrunden i 2025.

Inden opgøret blev der holdt et minuts stilhed i sympati for det ukrainske folk, der torsdag morgen vågnede op til en militær invasion fra Rusland.

Danmark kom skidt fra start og var nede med 0-8. Det lykkedes dog allerede danskerne at vende kampen i slutningen af første periode.

Nordmændene kæmpede sig bragt tilbage i anden periode, hvor de to hold skiftedes til at bringe sig i front.

Efter pausen satte Danmark sig på opgøret og så sig ikke tilbage.

På banen blev sejren hjulpet på vej af et højlydt publikum, der fik hallen i Næstved til at runge til trods for, at der ikke var udsolgt.

Det var især de store drenge Jonas Zohore og Kevin Larsen, der dominerede i spillet under kurven og noterede sig for henholdsvis 13 og 11 point.

De to var begge tilbage i aktion efter sygdom i den første kvalifikationskamp mod Kosovo tilbage i november 2021.

Danmarks skæbne afgøres til sommer, hvor holdet 30. juni på hjemmebane møder Kosovo, som danskerne tabte til i november.

Derefter skal de danske basketherrer en tur til Norge 3. juli.