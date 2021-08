Dansk landshold i kørestolsrugby taber til verdensmester

Det danske landshold i kørestolsrugby kunne ikke følge op på onsdagens imponerende åbningssejr over den forsvarende mester Australien ved de paralympiske lege i Tokyo.

Tidligt torsdag dansk tid måtte Danmark se sig slået af den forsvarende verdensmester og værtsnation Japan.

Det danske hold kæmpede flot for at spille med om sejren, men måtte til sidst se Japan vinde med 60-51.

Danskerne er dog stadig i spil til videre avancement i turneringen.

Japan bragte sig hurtigt foran og førte med tre-fire point i det meste af første periode, der sluttede med 16-13.

I anden periode kom Danmark imidlertid bedre med. Ikke mindst de mange scoringer fra krigsveteran og stjernespiller Mark Peters fik Danmark tilbage i kampen. Han sørgede blandt andet for udligningen til 18-18.

I de efterfølgende minutter var kampen helt lige, men op til pausen løftede Japan lige niveauet og bragte sig foran 30-26 halvvejs.



Japan fastholdt momentum i tredje periode, som sluttede 44-38, og derfra blev det aldrig spændende.

Det var blot et spørgsmål om sejren størrelse, og det sluttede altså med et dansk nimålsnederlag.

Otte nationer deltager i turneringen. Ud over Japan og Australien er Danmark også i gruppe med Frankrig. Gruppens to bedste hold avancerer til semifinalerne, mens nummer tre og fire skal ud i placeringskampe.

Kørestolsrugby indeholder elementer af rugby, håndbold og basketball. Og der spilles på en bane, der svarer til størrelsen på en basketballbane.

Der er fire spillere på banen. Der scores ved at bringe bolden ind i modstanderens målfelt, mens den er under fuld kontrol. Ved kontrol menes, at spilleren besidder bolden i skødet eller imod andre dele af kroppen eller stolen.