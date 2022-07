Dansk landshold vinder stort stævne

Det danske dressurlandshold leverer fornemme resultater forud for VM på hjemmebane i Herning i august.

Søndag sikrede danskerne sig den samlede sejr i holdkonkurrencen i Nations Cup-turneringen i svenske Falsterbo foran Holland og Sverige.

Det er blot to uger siden, at de danske dressurryttere vandt et Nations Cup-stævne i tyske Aachen.

Ud over at bidrage til sejren i holdkonkurrencen kunne Nanna Skodborg Merrald glæde sig over at være den bedste i søndagens Grand Prix Kür på hesten Blue Hors St. Schufro.

Daniel Bachmann Andersen og hesten Zippo M.I. blev bedst af alle i Grand Prix-konkurrencen.

Det succesfulde danske landshold i Falsterbo bestod af Nanna Skodborg Merrald, Anna Kasprzak, Daniel Bachmann Andersen og Nadja Aaboe Sloth samt deres respektive heste.

VM i dressur i Herning fra 6. til 14. august.