Dansk legende død

Én af de helt store i dansk basketball er død.

Peter Freil var halvanden måned fra at fylde 75, da han søndag åndede ud.

Han var i årtier blandt de mest toneangivende personer i dansk basketball. Først som spiller, siden som træner og leder.

- Han døde i weekenden omgivet af sin familie efter et sygdomsforløb, fortæller hans nevø, Jakob Freil, til Ekstra Bladet.

Peter Freil var i sine sidste år plaget af mave-tarm-problemer, hvorfor han gradvist trak sig fra sin elskede sport.

- De senere år førte han en mere tilbagetrukket tilværelse, men han kom jævnligt ude i hallerne, selvom han var mærket af sygdom, siger Jakob Freil.

Annonce:

Udover at være en ildsjæl og leder, nåede han også at være dommer på internationalt plan og arbejde som lærer på Hovedstadens Ordblindeskole, hvor han var tillidsmand og med til at etablere en landsdækkende forening for speciallærere.

24 DM-medaljer

Som spiller opnåede han 60 landskampe for Danmark fra 1966-1974.

Men det var som træner de følgende årtier, han for alvor manifesterede sin position i toppen af sporten.

I alt vandt han 24 DM-medaljer - heraf de 11 af guld, mens han vandt pokalturneringen fem gange med henholdsvis Sisu, BMS, Værløse og den skandaleramte Farum-satsning BF Copenhagen.

Ingen andre har vundet så meget i dansk basketball som ham.

- Han var Hørsholm-træner, da jeg begyndte at se basket på DR i slutningen af firserne, og han var skolelæreren fra Hørsholm, der stod i skærende kontrast til BMS' amerikanske træner Ed Fischer, fortæller TV 2's basket-ekspert Thomas Bilde til Ekstra Bladet.

Peter Freil fotograferet i 1996. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

- Han var om nogen en del af guldalderen i dansk basket, der kom i kølvandet på Sisus storhedstid (i 1960'erne og 1970'erne, red.), siger Bilde.

Annonce:

Blev aldrig landstræner

Da Freil overtog Falcons kvindehold halvvejs gennem en sæson, endte det naturligvis også med et dansk mesterskab. I øvrigt med sin datter, Tine Freil - Danmarks vel nok største kvindelige basketspiller nogensinde, på holdet.

- Han sagde, at folk ofte glemte det mesterskab med Falcon. Og jeg tror heller ikke, han trænede andre damehold end dem, fortæller hans nevø, Jakob Freil, til Ekstra Bladet.

Pudsigt nok blev Peter Freil aldrig dansk landstræner, selvom han angiveligt er blevet opfordret til det mere end én gang. Dels higede han ikke efter opmærksomhed, dels foretrak han at arbejde med spillerne i det daglige. Et gode en landstræner ikke har.

Han har på klubplan stået i spidsen for Sisu, BMS, Hørsholm, Værløse, BF Copenhagen, Stevnsgade, BK Amager og Falcon.

Thomas Bilde tøver med at kalde Peter Freil for det største navn nogensinde i dansk basket, om end han er helt oppe blandt de allerstørste.

Annonce:

- Om han er blandt de største, kommer vist an på, hvordan man definerer det. Men han var én af dem, der gik igen på de VHS-bånd, jeg sled op. Og når jeg efterfølgende har nørdet statistik, er hans navn poppet op igen og igen, siger han.