Dansk liga-legende fyret lige før karrierestop: - En smule usmageligt

Chris Nielsen holder et hav af rekorder i Basketligaen, men under to måneder før karrierestop er han pludselig blevet fyret

Han blev kaldt 'Borgmesteren' i Randers Cimbria, men nu har klubben flået kæden af Chris Nielsen - under to måneder før han skulle lægge bolden på hylden.

På TV2 langer basketball-kommentator Thomas Bilde ud efter beslutningen.

- Alt kommer til en ende for alle atleter, men at en lang og flot karriere som denne skal slutte med en fyresedddel 40 dage før sidste fløjt, virker en smule usmageligt, lyder det fra eksperten.

Nielsen har rekorden for flest kampe og point i ligaen, og han er selvsagt ærgerlig over afslutningen.

- Det var vigtigt for mig at afslutte min karriere med publikum i hallerne således, at jeg fik mulighed for at sige farvel til alle dem, jeg har stiftet venskaber med gennem årene. Det siger sig selv, at jeg er ked af, at denne mulighed nu er taget fra mig. Som en gammel ven har sagt: 'Du ved ikke, hvor meget man savner basket før det bliver taget fra dig', siger Chris Nielsen til basketball-sitet Fullcourt.

Morten Hansen, der er sportsdirektør i Randers Cimbria, fortæller, at legenden har misligeholdt sin kontrakt. Dog uden at komme ind på, hvordan det er sket.

Skarpskytten fra Randers nåede at spille i ligaen gennem tre årtier og fik endda fornøjelsen af at spille med sine tre brødre på det øverste niveau i Danmark. Han var selv den mest talentfulde i flokken og har igennem mange år terroriseret diverse modstandere med sit finurlige spil.