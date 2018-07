Dansk OL-helt skal giftes: Se billedet her

Hun har været verdensmester, taget EM-guld og været på medalje-skamlen ved OL.

Og snart har den danske 49'er-sejler, Jena Mai Hansen, såmænd også sikret sig titlen som hustru.

På sin facebook-profil har Hansen bekræftet, at hun er blevet forlovet med sin irske kæreste Ryan Seaton, der, ligesom hende selv, er professionel 49'er-sejler.

- Jeg sagde ja. Min bedste ven og min eneste ene for evigt, skriver hun til billedet, der bekræfter forlovelsen.

De to har boet sammen i Aarhus siden 2017, og snart er de altså mere end bare kærester og bofæller.

Jena Mai Hansen har været en af de mest succesrige danske sejlere i den seneste håndfuld år. Siden 2014 er det for alvor gået stærkt på vandet, hvor både sejl og dannebrog er blevet hejst jævnligt mod himlen.

I 2014 og 2015 vandt hun og makkeren Katja Salskov-Iversen EM-sølv, inden de i 2016 tog medaljen af fineste karat. Samme år sikrede det stærke par sig også bronzen ved OL i Rio. Året efter blev de verdensmestre ...

Optakten til det store resultat i Brasilien for to år siden var dog præget af en dramatisk færd på havet, der ikke kun truede med at koste karrieren, men også sendte Jena Mai Hansen helt ud på kanten af livet.

Hun og Salskov-Iversen kæntrede under en træning, hvor båden tippede på hovedet, og Jena blev 'låst fast' under den af sin redningsvest. Imens drev Katja rundt på vandet omkring og forsøgte at vende båden og redde vendinden.

- Først går jeg i panik, og så går Katja i panik. Mens jeg ikke er det, tænker jeg, at så længe hun ikke er oppe på båden, så kan vi holde den oppe, og jeg kan få luft. Også selv om det måske tager syv timer at drive ind til land, har Jena Mai Hansen sagt om dramaet i et stort interview med Ekstra Bladet.

- Lige pludselig synker båden længere ned, og jeg har svært ved at få luft.

Og så kommer de fortvivlede dødstanker. ’Nu drukner jeg’, tænker Jena.

Heldigvis bliver makkerparret reddet i sidste øjeblik af en finsk landstræner, der har været ude på havet i samme område med de finske 49'er-landshold.

Den grusomme episode satte sig dybe spor i Jena Mai Hansen, der i den første tid derefter var bange for at kæntre.

- Familien har støttet mig, og Katja har været god til at respektere, at jeg var lidt bange for blæsevejr. Hun accepterede, at vi ikke pressede den for meget. Jeg har fået lov at sætte grænsen, til jeg selv følte mig klar, siger hun i interviewet.

Klar blev hun. Til nye triumfer - og godt to år efter ulykken også til at blive gift. Kærligheden til Ryan Seaton er på ingen måde kæntret.

