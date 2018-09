Dansk OL-legende død

Den tidligere olympiske guldvinder for Danmark Kurt Helmudt er død.

74 år gammel sov han stille ind fredag. Det bekræfter familien overfor Ekstra Bladet lørdag.

Kurt Helmudt blev noget nær hvermandseje i Danmark under De Olympiske Lege i Tokyo i 1964, da han sammen med holdkammeraterne fra Kvik, Erik Petersen, John Hansen og Bjørn Hasløv vandt guld i firer uden styrmand - forgængeren til Guldfireren.

Han var med sine blot 21 år og næsten to meter let at få øje på i den danske båd.

I 1964 blev bedriften af blandt andre Ekstra Bladet kåret som årets sportspræstation i Danmark.

Samme år vandt de sølv ved europamesterskaberne.

Her lå danskerne til guld på vandet i Amsterdam, men med 50 meter til mål fangede kollegaen John Ørsted en såkaldt 'ugle' i vandet, og båden gik noget nær i stå på vandet, så vesttyskerne strøg forbi og tog guld.

- Det var en skuffelse af de helt store, men ved at komme i finalen havde vi kvalificeret os til OL i Tokyo. Og vi fire var enige om, at vi styrkemæssigt var så gode, at Tokyo skulle være stedet, hvor vi tog endelig revanche for vore uheld og skuffelser, fortalte Kurt Helmudt for et par år siden til Politiken.

Artiklen fortsætter under billederne.

FAKTA: Medaljevinderne i Tokyo Guld: Firer uden styrmand (John Ørsted Hansen, Bjørn Hasløv, Erik Petersen og Kurt Helmudt) Drage-sejlads (Ole Berntsen, Christian von Bülow og Ole Poulsen) Sølv: Landevejsløb, cykling (Kjell Rodian) Bronze: Toerkano, 1000 meter (Peer Norrbohm og John Rungsted Sørensen) 4000 meters individuel holdforfølgelse (Preben Isaksson) Finnjolle (Henning Nørgaard Wind) Vis mere Luk

Danskerne ror sig til guld i Tokyo. Foto: Erik Petersen/Ritzau Scanpix

Foto: Erik Petersen/Ritzau Scapix

Fire år senere deltog han også ved OL i Mexico og nåede desuden at vinde VM-bronze i 1970. Dog i en anden båd.

Han blev uddannet skibsbygger og arbejdede i sine unge år for B&W i København. Siden flyttede han til Esbjerg, da værftet lukkede. Her arbejdede han blandt andet for redningsudstyrsfirmaet Viking.

Som 73-årig gik han på pension og sad i sin sidste tid i kørestol grundet stort gangbesvær.

Efter 22 år i Esbjerg flyttede han og hustruen til Sjælland for at være nærmere familien.

Kurt Helmudts efterladte ønsker at mindes ham i stilhed.

