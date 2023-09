Dansk OL-sølvvinder har solgt villaen

En million kroner. Så meget har kajakroer René Holten Poulsen måttet slå af den oprindelige udbudspris for at få solgt sin villa i Bagsværd.

Den danske OL-sølvvinder og mangedobbelte verdens- og europamester satte sidste år sin 102 kvadratmeter store villa til salg for 6,2 millioner kroner, men det lykkedes ikke at få den solgt.

Derfor blev prisen flere gange reguleret – senest til 5,45 millioner kroner. Men her måtte der altså også afslag til, før en ny køber bed på.

Salgsprisen er ifølge tinglysningen blevet på 5,2 millioner kroner - altså en million kroner under den først udbudte pris.

René Holten Poulsen købte selv huset tilbage i 2018 for 3,925 millioner kroner, så der er trods alt lidt profit at hente for den bomstærke roer.

René Holten Poulsen har ikke helt fået det for sit hus, som han havde forventet. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Den 34-årige kajakroer blev sidste år droppet fra roningens elitecenter, så han har hverken fået økonomisk eller træningsmæssig støtte. Derfor deltog han i august ved sit sidste VM.

- Det har været hårdt slet ikke at få nogen hjælp, og noget af det værste har været at stå uden træner, så jeg har selv skrevet alle mine programmer og har så sparret med mine konkurrenter på træningslejre.

- Til VM i Duisburg drømmer jeg om at kvalificere mig til OL på 1.000 meter, og at jeg kan tage en medalje på 500 meter, sagde han inden VM.

Så godt gik det ikke. Han fik en 7.-plads på 500 meter, mens han vandt B-finalen og dermed blev en samlet nummer 10 på den dobbelte distance.