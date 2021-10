Dansk panik: Vi måtte flygte fra tornadoen

Optakten til EM i kajakpolo fik et alvorlig knæk tirsdag for de 15 deltagende nationer, da en tornado pludselig ramte sicilianske Catania, hvor turneringen finder sted denne uge.

Omkring klokken 15.30 ramte den havnebyen, der de næste par timer var omdannet til et sandt kaos, hvor lokale såvel som deltagerne måtte flygte og gemme sig.

Ekstra Bladet har onsdag morgen talt med det danske kvindelandsholds træner, Cecilie Moe Weinreich, der her fortæller, hvordan en stille træningsdag pludselig forandrede sig radikalt.

- Vi sad ved vores omklædningstelt og kiggede ud på banerne og så en træningskamp, mens vi ventede på at skulle ind til åbningsceremonien i byen. Det begyndte at småregne, og vi jokede med, at vi ikke gad sidde derinde til åbningen og blive våde.

'I skal ud nu!'

- Så tog vinden stille og roligt til, og vi begyndte at pakke sammen. Og lige pludselig hev vinden i vores pavillon. Vi forsøgte at holde fast i benene på teltet, men det gik relativt hurtigt. Tre-fire personer holdt fast, da et kraftigt vindstød ramte og skubbede dem indad.

- Da sagde jeg, at alle skulle give slip, tage hvad der lå i nærheden, tage en hjelm på, hvis de kunne finde en. Og så løb vi ellers.

- Da kom der en arrangør ud og sagde: I skal ud nu!

- Vi befandt os ude på molen, og vandet fra havet begyndte at sprøjte ind over, og de ville have alle væk derfra.

Det viste sig, at der på det tidspunkt ikke var ret mange tilbage på molen.

- Vi kunne se, at alt var kaos i de andre telte, der lå kajakker over det hele. Teltsiderne blev slået løs, og jeg fik et hjørne fra et af dem i hovedet. Men vi løb bare videre, selvom vi ikke kunne se så meget foran os.

- Vi har jo oplevet lyn og torden hundredvis af gange. Men det her var oven i hinanden og over det hele. Vi har også prøvet at være på vandet, når det er begyndt at tordne, og vi har talt sekunderne, som man gør. Men her var det hele tiden, og vi befandt os lige midt i tordenvejret. Det var ikke så rart.

Rent kaos

Det lykkedes det danske landshold at komme ind i en hal, hvor de andre deltagere befandt sig.

- Jeg fik sikret mig, at alle syv spillere var med. Vi fik kontakt til herrelandsholdet og fik at vide, at U21-holdet var i sikkerhed på vores hotel.

Derpå fulgte et par timer, hvor ’det var rent kaos’, som hun formulerer det.

- Vi vidste ikke, hvad der skulle ske. Der kom ambulancer og redningsfolk med varmetæpper og vand, og vi havde nogle snacks, vi spiste, fortæller hun.

Efter et par timer løjede stormen af.

- Det var supermærkeligt. Det gik fra et almindeligt regnvejr til en reel risiko for skader. Og det skete meget hurtigt. Jeg var klar over mit ansvar som landstræner og måtte hurtigt overveje, hvad vi skulle gøre.

- Da vi stod og holdt fast i teltet ude på molen, virkede situationen utrolig farlig. Men risikoen ved at løbe virkede også farlig. Så vi skulle hurtigt finde ud af, hvad vi skulle gøre. Og vi anede jo heller ikke, hvor slemt det ville blive.

- Var vi blevet, var vi nok blevet ramt af ting, der fløj rundt. På de få minutter vi stod der, blev det ret farligt, og vi vidste ikke, hvad vi skulle stille op.

- Mens vi løb ind mod hallen, tror jeg, alle havde et meget højt adrenalinniveau, og mange jeg talte med efterfølgende havde, hvad man kan kalde en reel nærdødsoplevelse. Også selvom det ikke er sikkert, at det faktisk var sådan en, fortæller hun.

- Men sådan føltes det.

Aldrig oplevet noget lignende

Det blev midnat, inden Cecilie Moe Weinreich faldt i søvn. Forinden var gået en aften, hvor der blev talt godt og grundigt om det, de havde været igennem.

- Jeg har egentlig sovet ret godt, og jeg har et indtryk af, at alle er okay. For vi fik virkelig talt det igennem i går, siger hun.

Det er fortsat dårligt vejr i Catania, og der er risiko for uvejr igen onsdag – om end det vist ikke ligefrem skulle ende i en tornado.

- Vi har joket med, at vi skal have løbesko på i stedet for Birkenstock. Men der ligger da en underliggende frygt for, at det sker igen. Det gør det jo nok ikke. Og de lokale siger, at de aldrig har oplevet noget lignende. Men vi er alle med på, at hvis vi ser sådan en stor og tyk sky på vej ind over igen, så…

Selve EM-turneringen begynder torsdag, og indtil nu er det kun nogle U21-kampe, der er blevet udskudt. Så forhåbentlig får det ikke de store konsekvenser for selve turneringen.

- Arrangørerne røg ud i aftes og har arbejdet hele natten på at rydde op. Og når vi har spist morgenmad, skal vi ud og bygge banerne op igen. Alle sammen.

- Den største bekymring lige nu går på, om vi kan rende ind i et nyt uvejr. Selvom det virker urealistisk, kan jeg godt mærke, at man er lidt spændt, siger hun.

- Nu prøver vi at bygge banerne op igen, og så kan det godt være, det ryger ned igen, hvis det bliver dårligt vejr. Men vi er nødt til at prøve.