Dansk sejr chokerer - men ikke hos stjernen

Det danske basketball-landshold tog fusen på et af verdens bedste mandskaber, men den danske topscorer mener, at de er fuldt berettiget til at kæmpe med blandt de allerbedste i verden

Basketballverdenen spærrede øjnene op på vidt gab, da de så resultatet mellem Danmark og stormagten Litauen.

Danskerne, der ligger nummer 59 på verdensranglisten, vandt 80-76 over verdens nuværende nummer otte, og både det internationale forbund, FIBA, samt Eurobasket kaldte det et chok.

Danskerne har vist gode takter, men sejren over Litauen var det endelige bevis for den eksplosive udvikling. Landet, hvor basketball er nationalsporten, har vundet tre OL-bronzemedaljer, VM-bronze samt tre europamesterskaber.

Men trods chokket fra basketverdenen så mener den danske stjerne Gabriel 'Iffe' Lundberg ikke, at det var så tilfældigt, at de hentede den store udesejr i EM-kval'en.

- Det var en stor og historisk affære. Vi har den mentalitet, at vi kan spille med alle, hvis vi er engagerede og spiller efter vores plan, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har for år tilbage slået Tyskland (2016, red.), og det var også et stort resultat, men jeg synes klart, at det her er den største sejr for dansk basket.

Bookmakerne havde heller ikke den store fidus til danskerne, der nogle steder gav odds 40 for en dansk overraskelse. Og hos mange bookmakere kunne man slet ikke spille på en litauisk sejr, da det ville give odds 1,00.

- Så må de give os lidt mere respekt, lyder det med et grin fra Lundberg.

- Men Litauen er en stormagt, så selvfølgelig er det en stor overraskelse, siger topscoreren med 28 point på samvittigheden.

Han peger på, at danskerne var bl.a. var bedre til at håndtere rammerne, hvor der ikke var nogen tilskuere.

- Det gør noget ved ens psyke, for de er nok mere vant til at spille for fulde huse end os. Og så har vi bare et virkelig godt sammenhold på holdet. Der er meget solidaritet, og alle er glade for hinanden. Det kan man også bare se på, hvordan bænken reagerer, når det går godt.

Nu har holdet i den grad blod på tanden forud for søndagens opgør mod Tjekkiet, der er nummer ni på verdensranglisten.

Glæden var ikke til at tage fejl af. Foto: FIBA

Har overrasket før

Tilbage i juni stod Lundberg også for en anden sensation, da han med sit daværende hold, Tenerife, slog mægtige Barcelona.

Danskeren spillede en kanon kamp, og selvom det var stort at slå Barcelona, så var landsholdssejren fredag større.

- Det er svært, for jeg havde slet ikke været tæt på at slå Barcelona før, og så spillede jeg en af hovedrollerne lige der. Men jeg synes, at det er større i landsholdsregi. Det betyder utrolig meget for mig, siger 'Iffe', der har kælenavnet efter sit mellemnavn Ifeanyi.

Gigantisk dansk triumf: Slår Barcelona

Lundberg er nu skiftet til polske Zielona Gora, hvor han også nyder stor succes. For nylig scorede han 32 point og sikrede sit hold endnu en sejr. De ligger aktuelt nummer et i den hårde liga.

Han håber, at den danske triumf giver flere lyst til at følge med og dyrke sporten selv.

- Dansk basketball har været undervurderet og undermineret længe, så det betyder utrolig meget for mig at skabe sådan et resultat. Jeg håber det kan inspirere nogen og vise, at man kan gøre, hvad man sætter sig for.

Danmark mangler tre kampe i kvalifikationen, hvor tre af de fire hold går til EM.

Vil af med Eriksens onde ånd

Du finder ingen bedre til prisen end ham