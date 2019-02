Dansk sportsklub snød med skattekroner: Pengene er væk

Skattekronerne flyder til den traditionsrige københavnske basketballklub. Det viser en aktindsigt Ekstra Bladet har søgt i de seneste to års kommunale tilskud til klubben.

Udover de 300.000 til kørestolsbasket har klubben blandt andet modtaget 97.400 kroner til aktivering af piger på Nørrebro, 71.696 kroner til rekruttering af børn og forældre til tidlig foreningsstart og 84.500 kroner til et samarbejde med et boligselskab i Mjølnerparken.

Et projekt ved navn Basketball på Skolen for Børn på Nørrebro har alene modtaget 255.000 kroner.

Og i flere tilfælde er der høje lønudgifter til personer ansat af klubben forbundet med projekterne.

Skaber usikkerhed

Den 15. august tiltrådte en ny bestyrelse i klubben. Linda Herskov, der er ny bestyrelsesformand, oplyser i et mail-svar til Ekstra Bladet, at man aktivt vil bidrage til at afdække omfanget af bedrageri i klubben.

’I dialogen med kommunen viser det sig nu, at de sager, den nye bestyrelse har fundet, ikke er det fulde billede, og det skaber usikkerhed omkring omfanget af bedrageri. Det er en sørgelig situation, som vi som frivillige spillere og forældre i klubben på bedste vis søger at komme til bunds i og råde bod på’, skriver Linda Herskov.

Hvad er pengene blevet brugt til?

’Såvidt vi kan se, er pengene udbetalt til klubben benyttet til øvrige formål (almindelig drift) og projektet aldrig udført’.

Vil I betale dem tilbage?

’For den nye bestyrelse handler det om at overholde de aftale vi har indgået med kommunen. Men det handler også om, at vi skylder vores kørestolsbrugere – også de børn med handikap, der er blevet snydt for muligheden for at spille basket – at forsøge at få projektet gennemført. Umiddelbart har vi ikke midlerne til dette, men vi vil gøre en ihærdig indsats for at skaffe dem. Det skylder vi som minimum vores partnere og lokalsamfundet på Nørrebro’, skriver Linda Herskov.